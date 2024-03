Les Tuche : les vraies images de la famille qui a inspiré le film culte

Saviez-vous que "Les Tuche" avaient été inspirés par une véritable famille ? Découvrez les images de cette fratrie atypique qui a fait les beaux jours de l'émission culte "Strip Tease" dans les années 1990.

Les Tuche : une famille devenue culte

En 2011, les spectateurs français découvrent une famille pas comme les autres : Les Tuche. Installée à Bouzolles, dans le nord de la France, la fratrie est composée de Jeff Tuche (Jean-Paul Rouve), au chômage, et fier de l'être, de sa femme Cathy (Isabelle Nanty), de leurs trois enfants : Stéphanie, Wilfried et Donald, dit "Coin-Coin", et de la grand-mère, surnommée "Mamie Suze".

Cette famille atypique vivant dans la précarité voit sa vie basculer lorsqu'elle remporte 100 millions d'euros à la loterie. Avec cette somme, ils décident de quitter le nord de la France, et s'installent dans la très chic principauté de Monaco où ils vont vivre la vie de château.

À sa sortie en salles à l'été 2011, Les Tuche réalisé par Olivier Baroux attire un million et demi de spectateurs. Un joli score, mais cependant pas suffisant pour devenir un film culte. Ça n'est qu'après sa première diffusion à la TV en 2014 que le film devient un véritable phénomène, totalisant plus de huit millions de spectateurs sur TF1 et donnant lieu à trois suites qui ont rencontré un gros succès : 4,5 millions d'entrées pour le deuxième, et six millions pour le troisième. Le quatrième film, sorti en 2021, a quant à lui attiré plus de deux millions de spectateurs.

Deux inspirations bien réelles

Le scénariste du film, Philippe Mechelen, avait confié à BFMTV que Les Tuche avaient été grandement influencés par une famille qu'il avait découverte dans l'émission culte Strip Tease. La famille De Becker, des bruxellois, avait été suivie par l'émission belge durant plusieurs épisodes diffusés à partir de 1992. Philippe Mechelen avait déclaré qu'ils avaient grandement contribué à caractériser les membres de la famille Tuche. Le scénariste avait confié :

Ils habitent dans une petite maison, ils sont serrés à table. Quand on voit le premier déjeuner des Tuche avec 'des frites, des frites, des frites', c'est quasiment ça. Il y a beaucoup de proximité chez les De Becker. Ils viennent d'un milieu très modeste. Le beau-frère vit à la maison. L'amour que l'on ressent dans cette famille a été très inspirant. Lorsque le père se lève tôt pour préparer les cafés, c'est très touchant.

En ligne, on peut trouver l'épisode original diffusé en 1992 à cette adresse. La suite de leurs aventures est également disponible en ligne, sur YouTube :

L'intrigue du premier film, quant à elle, a également été inspirée d'une histoire vraie d'une famille de Franconville, qui avait remporté 75 millions d'euros à la loterie. Et comme dans Les Tuche, le mari était chômeur, et ils avaient décidé de quitter la France pour Monaco. Il s'était souvenu :

"J'aurais bien aimé être une petite souris pour voir ce qu'il se passe quand on a l'argent mais pas les codes. Il y avait eu un petit reportage sur cette famille et ça ne s'était pas bien passé à l'hôtel de Paris à Monaco"