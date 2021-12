Les Vedettes : le Palmashow dévoile une bande-annonce hilarante de leur nouvelle comédie

David Marsais et Grégoire Ludig, les deux moitiés de l'inénarrable Palmashow, seront deux vedettes de la télé dans leur prochain film "Les Vedettes". Une comédie qui arrive en février 2022 et qui se dévoile dans une bande-annonce hilarante.

Le Palmashow de retour en 2022

On ne les présente plus, et c'est la preuve de leur succès ! David Marsais et Grégoire Ludig, après s'être fait connaître sur le web puis à la télévision avec plusieurs programmes signés Palmashow, se font progressivement une belle place dans le cinéma français. On les a vus jouer dans plusieurs comédies, avant de se lancer dans une première création originale accompagné de leur fidèle réalisateur Jonathan Barré avec La Folle Histoire de Max et Léon en 2016. Ils jouent ensuite sous la direction d'Alain Chabat pour Santa et Cie, d'Albert Dupontel pour Adieu les cons. Puis dernièrement devant la caméra de Quentin Dupieux pour Mandibules. Un CV qui commence à peser. Et qui va s'enrichir d'une nouvelle ligne avec leur nouveau film Les Vedettes, annoncé au cinéma pour le 16 février 2022 (la bande-annonce ci-dessus).

Stéphane et Daniel, vedettes de télévision en devenir

Dans Les Vedettes, on suit Stéphane et Daniel, deux vendeurs dans un magasin d'équipement électro-ménager. Ils ne s'entendent pas du tout, mais Daniel a l'idée un peu folle de constituer un duo de participants à des émissions de jeux télévisés. La bande-annonce n'en montre pas forcément plus, mais il est suggéré dans le synopsis officiel que l'accession à la notoriété ne va pas être de tout repos.

"Daniel, un chanteur raté, va perdre son logement et son poste au SAV d'un magasin d'électroménager. Lorsqu'il découvre que Stéphane, un collègue naïf et prétentieux, connaît le montant de tous les appareils en rayon, il décide de se servir de lui pour participer au jeu TV "Le Prix à tout Prix", remporter 100 000€ et se retrouver enfin sous le feu des projecteurs. Alors oui tout les oppose, non ça ne sera pas de tout repos, mais Daniel et Stéphane sont pleins de ressources."

Les Vedettes ©Gaumont

Avec leur grand talent pour la parodie, on peut faire le pari que cette idée leur va comme un gant. En effet, tous deux enfants et adolescents des années 90, ils sont naturellement désignés pour raconter cette forme de "vedettariat" qu'on pouvait acquérir en trouvant "le juste prix" ou en tournant "la roue de la fortune". Et comme pour La Folle Histoire de Max et Léon, les deux comédiens sont également au scénario. Une plongée dans la France des jeux télévisés qui semble bien promettre quelques fous rires !