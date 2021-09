Les Vedettes : première image du nouveau film du Palmashow

Après "La Folle histoire de Max et Léon", Grégoire Ludig et David Marsais seront de retour dans leur prochain film "Les Vedettes" réalisé par Jonathan Barré. Le film commence à se dévoiler avec une première image postée par le réalisateur.

Le Palmashow, des sketchs au cinéma

Le Palmashow, c'est d'abord un duo d'humoristes composé de Grégoire Ludig et David Marsais. Ensemble, ils lancent La Folle histoire du Palmashow en 20210 sur Direct 8, puis Very Bad Blagues en 2011 avant de proposer Palmashow, l'émission sur Canal+ en 2013. Une série de sketchs délirants qui deviennent vite cultes, notamment grâce à leur disponibilité sur Youtube. Leur succès grandi et en 2016 ils s'attaquent au cinéma avec La Folle histoire de Max et Léon réalisé par Jonathan Barré. Un film dont ils signent le scénario et dans lequel ils tiennent les deux rôles principaux. Avant cela, ils s'étaient contentés d'apparitions, comme dans Babysitting en 2014.

Mandibules ©Memento Films Distribution

Après s'être mis au service de Quentin Dupieux pour son Mandibules, le duo est de retour avec un nouveau projet. Toujours réalisé par Jonathan Barré, leur nouveau film sera Les Vedettes.

Premier aperçu pour Les Vedettes

Dans Les Vedettes, on suivra Daniel, un chanteur raté qui perd son logement et son emploi dans un magasin d'électroménager. Il va faire la rencontre de Stéphane, un collègue qui connaît par cœur le prix de tous les appareils en rayon. Daniel décide alors de l'utiliser pour participer au jeu télévisé « le Prix à tout Prix » et ainsi remporter 100 000 euros. Deux personnages opposés qu'on peut découvrir dans une première image. C'est le réalisateur Jonathan Barré qui a partagé ce premier cliché sur son compte Twitter.

Une image très simple qui ne dit pas grand chose de ce que sera le film. Elle permet néanmoins de nous rassurer sur l'avancée du projet. Les Vedettes a pu être tourné en fin d'année 2020 et devait même sortir cette année. Mais la pandémie de Covid-19 a obligé à un report et on ne devrait pas découvrir cette nouvelle aventure du Palmashow avant 2022. Le film est pour le moment daté au 9 février.