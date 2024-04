Netflix a-t-il eu recours à l'IA pour son nouveau documentaire qui cartonne ? Cette photo sème le doute

Netflix a-t-il eu recours à l'intelligence artificielle pour le bien de son documentaire "Les Vérités de Jennifer" ? Une image sème le doute et pourrait soulever de nombreuses questions éthiques.

Les Vérités de Jennifer : le nouveau true crime drama de Netflix qui cartonne

Netflix continue d'enrichir sa collection de documentaires avec des histoires captivantes et souvent troublantes. Le dernier en date, Les Vérités de Jennifer, mis en ligne le 10 avril dernier, suit cette tendance en plongeant les spectateurs au cœur d'un fait divers sordide et complexe.

Dans la nuit calme d'une petite ville canadienne, la tranquillité est brisée par un appel désespéré aux secours. Jennifer Pan, terrifiée, informe la police que des intrus ont attaqué sa maison et tiré sur ses parents. Sa mère succombe immédiatement, tandis que son père est gravement blessé et plongé dans le coma. Ce début dramatique place Jennifer dans le rôle de la victime choquée par cette violence inouïe.

Cependant, au fur et à mesure que l'enquête progresse, l'image de la famille Pan en tant que modèle d'éducation commence à se fissurer. Les interrogatoires répétés de Jennifer par la police, rythmés par des retournements de situation, commencent à révéler des incohérences dans son récit. L'attention des enquêteurs se tourne alors vers le passé de la famille, déterrant des secrets qui remettent en question la version des faits initialement présentée par Jennifer.

Le documentaire de 87 minutes, construit avec des cliffhangers et des rebondissements, défie constamment les attentes du spectateur. Les certitudes sont bousculées, et ce n'est qu'à la fin du film que le véritable déroulement des événements est pleinement compris, révélant une histoire de manipulation et de trahison.

Une image générée par l'IA ?

Alors que le documentaire Les Vérités de Jennifer cartonne à travers le monde (y compris en France, où il n'a pas quitté le Top 10 depuis sa mise en ligne), les internautes ont repéré une image qui possède des détails laissant penser qu'elle a été générée en partie grâce à l'intelligence artificielle. Comme révélé par le site Futurism, c'est une photo de Jennifer Pan, servant d'illustration au témoignage d'un ancien camarade de lycée, qui présente des détails troublants.

À environ 28 minutes, la photo apparaît en effet à l'écran, et on peut notamment remarquer qu'il manque des doigts à la main gauche de la jeune femme (un problème récurrent lors de la génération d'images à l'aide de l'IA qui a beaucoup de mal à retranscrire les mains humaines correctement). Sa main droite aussi présente des défauts, tout comme son œil gauche.

Les Vérités de Jennifer sur Netflix

Le plus probable est que Netflix n'a eu accès qu'à une seule photo d'archive de Jennifer Pan (celle en une d'article, sur laquelle elle porte également une robe rouge), et aurait ainsi pu faire appel à l'IA pour en générer d'autres, comme celle-ci, dans laquelle elle apparaît joviale, sans toutefois en avertir les internautes.

D'après Futurism, la présence de l'IA dans les contenus films et séries est de plus en plus fréquente, mais il s'agit cette fois d'un documentaire, présentant une personne actuellement emprisonnée. Il ne s'agit pas d'une fiction, mais bien d'une histoire vraie, ayant fait plusieurs victimes. La question d'éthique pourrait donc se poser s'il s'agit effectivement d'une image générée par IA. Le média a tenté d'entrer en contact avec Netflix, mais sans succès.