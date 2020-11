Let them all talk : le prochain film de Steven Soderbergh dévoile sa première bande-annonce

Le réalisateur Steven Soderbergh est de retour avec son nouveau film : « Let Them All Talk ». Porté notamment par Meryl Streep, le film sera prochainement diffusé sur HBO Max. Découvrez sans plus attendre la bande-annonce.

Steven Soderbergh : l'homme à tout faire

Steven Soderbergh est un cinéaste étonnant. En 35 ans de carrière, l'artiste a touché à peu près à tout. Il débute en 1989 avec un premier long-métrage déjà récompensé par la Palme d'Or à Cannes : Sexe, Mensonges et Vidéo. Alors qu'il se fait connaître par les cinéphiles, il faut attendre le début des années 2000 pour qu'il perce auprès du grand public. Il enchaîne deux succès, l'un critique et l'autre populaire, avec Traffic et Erin Brockovich. Puis, en 2001, le réalisateur s'attaque à un gros morceau : Ocean's Eleven. Le début d'une saga en trois parties.

© HBO Max

En 2013, après Effets Secondaires, il annonce prendre sa retraite. Un repos de courte durée puisqu'il sera de retour en 2017 avec Logan Lucky. Puis, Steven Soderbergh décide d'expérimenter de nouvelles choses. C'est dans ce désir de se diversifier qu'il propose Paranoïa, un film entièrement tourné à l'iPhone. Une expérimentation qui le séduira puisqu'il réalisera un autre film à l'iPhone pour Netflix : High Flying Bird. Et le voici donc de retour pour Let Them All Talk avec Meryl Streep, une comédienne avec qui il a déjà tourné dans The Laundromat.

Let Them All Talk

Le cinéaste ne chôme pas. Tandis que No Sudden Move doit sortir en début 2021, il prépare également un autre film pour la plateforme HBO Max. Avec Let Them All Talk, Steven Soderbergh suivra les aventures d'Alice Hughes, campée par l'inimitable Mery Streep, une autrice en perte d'inspiration. Elle décide de partir en croisière avec son neveu, interprété par Lucas Hedges et deux de ses anciennes amies, qui seront jouées par Candice Bergen et Dianne Wiest. Let Them All Talk semble être une nouvelle expérimentation du cinéaste. En effet, d'après Entertainment Weekly, les dialogues sont en grande partie improvisés et le budget est terriblement dérisoire.

© HBO Max

Dans une ambiance qui rappelle parfois le cinéma de Woody Allen, Steven Soderbergh semble signer une aventure humaine touchante, sur l'inspiration, l'art, les relations familiales et amicales et sur le temps qui passe. Un huis clos sensible, qui se sera disponible le 10 décembre prochain sur HBO Max. En attendant, on vous laisse avec la bande-annonce.