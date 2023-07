L'Été dernier : le film sulfureux de Catherine Breillat avec Léa Drucker s'offre une bande-annonce

Dix ans après "Abus de faiblesse", Catherine Breillat revient au cinéma avec "L'Été dernier". Un drame dans lequel Léa Drucker entame une liaison avec son beau-fils de 17 ans.

L'Été dernier : une liaison dangereuse

Dix ans après Abus de faiblesse, Catherine Breillat est de retour avec L'Été dernier. Présenté en compétition officielle lors de la 76e édition du Festival de Cannes, le long-métrage débute avec l'arrivée de Théo (Samuel Kircher), un adolescent de 17 ans, chez son père Pierre (Olivier Rabourdin) et sa belle-mère Anne (Léa Drucker). Au départ, cette avocate réputée a beaucoup de mal à s'entendre avec son beau-fils. Elle finit néanmoins par se rapprocher de lui, admirant notamment sa complicité avec ses filles de 6 et 7 ans.

L'Été dernier ©Pyramide Films

Ils entament une liaison de laquelle Anne ne parvient pas à s'extirper. Et lorsque Théo avoue à son père toute la vérité, un jeu cruel de manipulation s'engage. Clotilde Courau complète la distribution de ce drame ambigu qui se penche sur une relation problématique avant de prendre une tournure inattendue, distillant une tension et un malaise tenus jusqu'au bout. Un long-métrage dans lequel Léa Drucker livre une performance impressionnante, révélant peu à peu une facette inattendue et impitoyable.

L'Été dernier est à découvrir dès le 13 septembre 2023 au cinéma. En attendant, retrouvez la bande-annonce en tête d'article.