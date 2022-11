L'Étrange Noël de monsieur Jack : le réalisateur frustré de ne pas être plus mis en avant

Henry Selick vient de faire son retour sur Netflix avec le film d'animation "Wendell et Wild". En pleine promotion de ce nouveau projet, le cinéaste a été interrogé sur "L'Étrange Noël de monsieur Jack" et a tenu à rappeler que Tim Burton n'est pas le réalisateur du long-métrage culte.

Wendell et Wild : le retour d'Henry Selick

Treize ans après Coraline, Henry Selick est enfin de retour. Wendell et Wild, le nouveau film d'animation du spécialiste de la stop-motion est sorti sur Netflix le 28 octobre dernier. Pour ce projet, le cinéaste a collaboré avec le réalisateur de Get Out et Nope, Jordan Peele, et son compère Keegan-Michael Key. Les deux comédiens prêtent ici leur voix aux personnages principaux, deux frères démons qui demandent de l'aide à une adolescente prénommée Kat (Lyric Ross) pour rejoindre le monde des vivants.

Néanmoins, Kat ne compte pas effectuer sa mission sans recevoir de contrepartie. Débute alors une aventure gothique joyeusement horrifique et délirante. Angela Bassett, James Hong, Ving Rhames et Natalie Martinez complètent le casting vocal original. Un long-métrage vendu avant tout sur le nom d'Henry Selick. Ce qui n'était pas le cas en 1993 de L'Étrange Noël de monsieur Jack.

Wendell et Wild ©Netflix

À l'époque, ce chef-d'oeuvre de l'animation est avant tout présenté comme un projet de Tim Burton. Le nom du réalisateur de Batman et Edward aux mains d'argent est nettement plus imposant sur le matériel promotionnel, figurant par exemple juste au-dessus du titre original The Nightmare Before Christmas sur l'affiche américaine.

Le réalisateur oublié de L'Étrange Noël de monsieur Jack

Tim Burton n'a pourtant pas mis en scène le long-métrage, qu'il produit et pour lequel il a créé les personnages. Lors d'un récent entretien accordé à AV Club, Henry Selick est revenu sur le fait d'avoir vu la paternité du film lui échapper, du moins aux yeux du public. Il a déclaré à ce sujet :

C'était un peu injuste parce qu'ils l'ont titré 'Tim Burton's Nightmare...' seulement trois semaines avant la sortie. Et j'aurais été d'accord avec ça, si j'avais signé pour ça. Mais Tim était à Los Angeles en train de faire deux longs-métrages pendant que je réalisais ce film. Tim est un génie, en tout cas il l'était pendant ses années les plus créatives. J'ai toujours pensé que son histoire était parfaite et il a conçu le design des personnages principaux. Mais c'est vraiment mon équipe et moi qui avons donné vie au film.

Henry Selick a également assuré que Tim Burton n'est pas le seul à s'être approprié L'Étrange Noël de monsieur Jack, ajoutant à propos du compositeur Danny Elfman :

Bien sûr, si vous demandez à Danny Elfman, eh bien c'est son film. (Rires) Quand nous avons terminé le film, c'était tellement drôle parce qu'il s'est approché de moi, m'a serré la main et m'a dit : 'Henry, tu as fait un travail formidable pour illustrer mes chansons !' Et il était sérieux, j'ai adoré ça !

Malgré la déception provoquée par cette mise à l'écart, le cinéaste a affirmé qu'il "aime vraiment collaborer". Il a ainsi rappelé que Coraline est basé sur "un très bon livre de Neil Gaiman" et que Wendell et Wild n'aurait probablement pas pu voir le jour s'il n'avait pas fait équipe avec le producteur et scénariste Jordan Peele. Il a cependant conclu :