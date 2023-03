L'Étrangleur de Boston : cette interdiction stricte imposée à Keira Knightley sur le plateau

Keira Knightley et Carrie Coon incarnent deux journalistes qui enquêtent sur des meurtres atroces au début des années 1960 dans "L'Étrangleur de Boston". Pendant le tournage, les deux comédiennes et leurs partenaires ont reçu une interdiction stricte du réalisateur et scénariste Matt Ruskin.

L'Étrangleur de Boston : une série de meurtres effroyables Au début des années 1960, plusieurs meurtres sont commis dans Boston. Le mode opératoire est toujours le même : un homme parvient à entrer sans effraction dans le logement de ses victimes, qui sont toutes des femmes. Il les viole, les étrangle et leur noue un bas nylon autour du cou. Journaliste au Record American que son rédacteur en chef Jack Maclaine (Chris Cooper) assigne à la rubrique Art de vivre, Loretta McLaughlin (Keira Knightley) apprend que trois de ces crimes ont été commis en deux semaines et décide d'enquêter sur l'affaire. Peu de temps après, la journaliste d'investigation Jean Cole (Carrie Coon) vient lui prêter main forte. Pendant de longs mois, elles peinent à trouver des éléments concrets permettant de prouver la culpabilité d'un seul homme, au même titre que le policier Conley (Alessandro Nivola) avec lequel elles échangent régulièrement. Parmi les suspects figurent notamment Albert DeSalvo (David Dastmalchian), réparateur profitant de son métier pour s'introduire chez des femmes. L'Étrangleur de Boston ©20th Century Studios Il ne s'agit pas du premier long-métrage centré sur cette terrifiante affaire. En 1965, le réalisateur Burt Topper s'en inspire pour Le Tueur de Boston, alors que les meurtres ne sont pas encore résolus. Trois ans plus tard, le grand Richard Fleischer (Soleil vert, Les Flics ne dorment pas la nuit) signe L'Étrangleur de Boston, dans lequel Tony Curtis prête ses traits à Albert DeSalvo. En 2013, une analyse ADN permet de prouver la culpabilité de ce dernier sur l'un des treize meurtres commis. Ce nouveau long-métrage aborde l'affaire sous un angle inédit puisqu'il s'intéresse au travail mené avec acharnement par les deux journalistes du Record American. Loretta McLaughlin et Jean Cole ont progressivement découvert qu'en plus d'Albert DeSalvo, il pourrait y avoir d'autres coupables. Une interdiction stricte pour Keira Knightley et Carrie Coon Le film de Matt Ruskin (Crown Heights) retranscrit leur enquête de manière passionnante, réussissant à transmettre au spectateur les doutes et la frustration ressentis par les deux personnages. L'envie du réalisateur de mettre en scène un film aussi réaliste qu'haletant se ressent à travers la reconstitution soignée, la photographie hivernale qui entraîne le spectateur dans une ville à l'atmosphère austère et les scènes de meurtres glaçantes, qui privilégient souvent le hors-champ. En revanche, en ce qui concerne l'accent de ses acteurs, le cinéaste n'a pas cherché à le rendre authentique, bien au contraire. Keira Knightley et Carrie Coon ont récemment expliqué à People qu'elles avaient interdiction d'essayer de parler comme les natifs de Boston durant le tournage. L'actrice de Domino et Orgueils et préjugés a déclaré lors de la première organisée à New York : Nous avons fait un accent américain standard. C'est tout ce qu'on nous a autorisé. Heureusement, c'est écrit dans un rythme typique de Boston, (...) mais je n'avais pas le droit d'utiliser l'accent de Boston. L'Étrangleur de Boston ©20th Century Studios Sa partenaire Carrie Coon a ajouté avec humour : Matt Ruskin est de Boston et a insisté sur le fait que quiconque n'était pas de Boston ne ferait pas d'accent, parce qu'il assure qu'il est de Boston et qu'il n'a pas d'accent. Mais il en a un. Le film est vraiment écrit avec la rythmique de Boston, donc c'était très difficile de résister. Keira Knightley a conclu : Tous les acteurs étaient très déçus. Nous avons tous essayé de le convaincre (...) mais nous avons échoué. J'ai compris Matt en découvrant que les gens ont un avis très arrêté sur cet accent. (...) Donc il a dit : "On ne touche pas à ça". L'Étrangleur de Boston est à découvrir sur Disney+.