Lettre d’une inconnue : le drame romantique avec Joan Fontaine à (re)découvrir en salles

"Lettre d'une inconnue" ressort dans les salles le 9 février. L'occasion de (re)découvrir sur grand écran et dans une version restaurée 4K ce tragique drame romantique de Max Ophuls porté par Joan Fontaine et Louis Jourdan.

Lettre d’une inconnue, ou la passion à sens unique

« Quand vous lirez cette lettre, je serai peut-être morte ». C’est quasiment par cette phrase que s’ouvre Lettre d’une inconnue, réalisé par Max Ophuls en 1948. Avant cela, nous suivons Louis Jourdan, élégant dans la peau d’un riche pianiste. De retour chez lui après une soirée comme une autre, il salut son domestique, va se rafraîchir avant de découvrir ce message qui l’attend. En passant par ces premières minutes à ses côtés avant d’entendre cette première phrase de la lettre, le film nous place dans la même situation que le personnage. Dans un sentiment d’insouciance qui laisse aussitôt place à l’inquiétude provoquée par une telle lettre. Ce ne sont pourtant que les premières minutes, et pourtant, Max Ophuls est déjà parvenue à placer les enjeux bouleversants de ce superbe drame romantique.

Lettre d'une inconnue ©Universal Pictures

Librement adapté de la nouvelle de Stefan Zweig, Lettre d'une inconnue met alors en scène Joan Fontaine dans le rôle de Lisa. Encore adolescente, la jeune fille va tomber aussitôt sous le charme de Stefan, un jeune pianiste promis à un grand succès, mais qui, pour le moment, la remarque à peine. Le temps va passer. Lisa va grandir et forcer sa rencontre avec Stefan, leur permettant de vivre une romance passionnelle. Mais Lettre d’une inconnue est avant tout le récit d’une histoire d’amour étalée sur quinze ans et qui n’est jamais allée à son terme. Le récit d’une rencontre manquée et des regrets qui en découlent.

Joan Fontaine tragique face à Louis Jourdan

Près de soixante-quinze ans après sa sortie, Lettre d’une inconnue n’a pas pris une ride. Le film est emmené merveilleusement par Joan Fontaine, alors à l’apogée de sa carrière, et un chanceux Louis Jourdan, qui remplaça au pied levé Jacques François, car ce dernier tarda trop pour venir à Hollywood. Surtout, dans ses thématiques, le film, qui s’écarte sur de nombreux points de la nouvelle (notamment pour convenir mieux à Hollywood), n’apparaît jamais vieux jeu.

Toute la force de cette réalisation de Max Ophuls réside dans ce personnage tragique de Lisa. Une amoureuse obsessionnelle, silencieuse mais dévouée, confrontée à l’intérêt trop limité de son amant. Elle devient une sorte de fantôme qui, par le biais de cette lettre annonçant un destin funeste, trouve autant un outil d’expression que de vengeance, comprise (et acceptée) alors par Stefan et le spectateur dans les derniers instants du long-métrage.

Lettre d’une inconnue est à (re)découvrir dans les salles en version restaurée 4K à partir du 9 février.