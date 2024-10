Des images violentes et émouvantes pour cette grande fresque avec Gilles Lellouche

Très attendu, le film "Leurs enfants après eux" avec Paul Kircher et Gilles Lellouche arrive début décembre dans les salles et se dévoile dans une formidable bande-annonce, déjà saisissante d'émotions.

Leurs enfants après eux se dévoile

C'est un des films les plus attendus de l'année. Présenté en compétition à la Mostra de Venise 2024, où Paul Kircher a remporté le Prix Marcello Mastroianni du meilleur espoir pour sa performance, Leurs enfants après eux n'est pas n'importe quelle réalisation. Il s'agit en effet de l'adaptation du grand roman de Nicolas Mathieu Leurs enfants après eux, Prix Goncourt 2018.

Une histoire aussi intime qu'universelle, racontant par l'âge adolescent la fin de la génération ouvrière et presque toute la société française des années 1990. Une histoire sociale et charnelle qui se développe dans la violence des rapports familiaux et celle des premiers épanchements amoureux, amicaux et sexuels.

Anthony (Paul Kircher) - Leurs enfants après eux ©Warner Bros.

Août 1992. Une vallée perdue quelque part dans l’Est, des hauts-fourneaux qui ne brûlent plus, un lac, un après-midi de canicule. Anthony a quatorze ans, et avec son cousin, pour tuer l’ennui, il décide de voler un canoë et d’aller voir ce qui se passe de l’autre côté, sur la fameuse plage des culs-nus. Au bout, ce sera pour Anthony le premier amour, le premier été, celui qui décide de toute la suite. Ce sera le drame de la vie qui commence.

Une grande fresque générationnelle

Cette nouvelle réalisation de Ludovic et Zoran Boukherma, après Teddy et L'Année du requin, se dévoile aujourd'hui dans une bande-annonce sensationnelle où l'on remarque déjà les performances intenses de son casting (vidéo en tête d'article). On suit principalement dans Leurs enfants après eux Anthony (Paul Kircher), qui trompe le désoeuvrement de son adolescence comme il peut. Son père est incarné par Gilles Lellouche et sa mère par Ludivine Sagnier.

Leur histoire familiale est celle de toute une génération, et en parallèle Anthony va développer une relation amoureuse avec Steph (Angelina Woreth) et une relation entre amitié et rivalité avec Hacine (Sayyid El Alami). Avec celui-ci, une histoire de moto "empruntée" va enclencher une mécanique dramatique renversante.

Leurs enfants après eux sera dans les salles à partir du 4 décembre 2024.