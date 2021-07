L'Exorciste : le nouveau film sera bien la suite du premier

Non contents de s'être attaqués au mythique "Halloween", le producteur Jason Blum et le réalisateur David Gordon Green vont maintenant toucher au tout aussi majeur "L'Exorciste", avec un nouveau film qui sera une suite directe de l'original.

L'Exorciste, pierre angulaire du cinéma de possession

Grand film d'horreur et grand film tout court, L'Exorciste de William Friedkin a laissé une trace dans l'esprit de bon nombre de spectateurs. L'histoire est celle de Regan, une jeune fille dont le comportement commence peu à peu à devenir étrange. Alertée, sa mère cherche des réponses du côté de la science. Mais personne n'est en mesure de trouver quel mal la ronge. Il s'avère qu'elle est en réalité possédée par un esprit.

Le film a eu des suites ainsi qu'un préquel mais aucun de ces projets n'a pu atteindre la même grandeur que l'original. Plus généralement, L'Exorciste a laissé une trace indélébile dans le genre. On le constate encore aujourd'hui avec des œuvres qui continuent de s'en inspirer - on peut penser à l'introduction de Conjuring 3 : Sous l’emprise du Diable, pour donner un exemple récent.

L'Exorciste ©WarnerBros

Une suite plutôt qu'un reboot

Un nouveau film L'Exorciste est dans les tuyaux depuis quelques temps, avec la société Morgan Creek et Jason Blum à la production. Pour le poste de metteur en scène, David Gordon Green a été choisi. Il prolongera par conséquent son incartade vers le cinéma d'horreur, lui qui est déjà derrière le Halloween sorti en 2018 et ses deux prochaines suites. Cette trilogie a été pensée pour être la suite au chef d'œuvre de John Carpenter. L'idée va être reprise pour L'Exorciste.

Le réalisateur vient de confirmer qu'il est en train de plancher sur une suite directe, et non pas sur un reboot. Il a expliqué son intention chez Total Film :

L'Exorciste a été écrit. C'était l'un de mes projets de pandémie. Ce n'est pas inexact de dire . J'aime tous les films L'Exorciste. Et non seulement je les aime, mais je pense qu'ils peuvent tous entrer dans la mythologie acceptable pour ce que je fais. Ce n'est pas comme si je disais : "Faisons comme si L'Exorciste 2 n'était jamais sorti".

Même s'il tente de ne blesser personne, on sent qu'il veut créer le prolongement légitime que l'original mérite. Malgré des faiblesses, son Halloween avait l'allure d'une suite digne de ce nom de l'œuvre de Carpenter. Sur ce coup, le scénario était prévisible, avec une Laurie qui allait être opposée une nouvelle fois à Michael Myers.

Cependant, dans le cas de L'Exorciste, on se demande de quoi une suite directe peut parler. Est-ce que Linda Blair, à 62 ans, va être sollicitée pour être le trait d'union entre les deux œuvres ? Elle pourrait se laisser tenter, elle qui a eu des gros regrets d'avoir fait L'Exorciste 2 : l'hérétique.