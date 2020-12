L'Expérience interdite a 30 ans : découvrez des anecdotes de tournage du thriller avec Julia Roberts

"L'Expérience interdite" est un thriller surnaturel avec Kiefer Sutherland et Julia Roberts, et réalisé par Joel Schumacher . Pour ses 30 ans, on vous dévoile des secrets de tournage.

L'Expérience interdite : vivre et laisser mourir... Et revivre !

Quand L'Expérience interdite lança sa production, Joel Schumacher proposa le rôle principal à Val Kilmer qui le refusa. Quant à Nicole Kidman, elle passa le casting mais dût s'incliner face à Julia Roberts qui venait de triompher dans Pretty Woman. Il faut croire que le réalisateur eut quelques regrets de ne pas avoir ce couple à l'écran puisqu'il le reformera 5 ans plus tard pour Batman Forerer.

Ce thriller de science-fiction suit Nelson Wright (Kiefer Sutherland), un étudiant en médecine qui arrive à convaincre ses camarades d'université de tenter sur lui une expérience inédite et dangereuse. Il souhaite en effet que ses amis provoquent sur lui un arrêt cardiaque afin qu'il découvre, une fois mort, la vérité sur l'au-delà. Le scientifique sera ensuite ramené à la vie grâce à des électrochocs. Aussi folle qu'elle puisse paraître, l’expérience est pourtant un succès.

L'Expérience interdite ©Columbia Pictures

Devant cette réussite, ses camarades tentent à leur tour l'expérience. Là aussi, ils reviennent d'entre les morts sans séquelles apparentes avec l'impression d'avoir approché ce qui représente un des plus grands mystères du monde. Cependant, ils sont bientôt confrontés à d'étranges phénomènes venus de leur passé qui vont déranger fortement leur vie.

La troupe de trompe-la-mort est composée tout de même de Julia Roberts, Kevin Bacon, William Baldwin et Oliver Platt.

Une histoire (à peu près) vraie

L'Expérience interdite est basé sur un scénario de Peter Filardi. Le scénariste en a eu l'idée après qu'un de ses amis eut une expérience de mort imminente. Le sujet a fasciné l'Américain qui s'est énormément documenté dessus. Il était de plus conscient que le thème de l'existence de la vie après la mort n'avait pas été souvent exploité au cinéma. C'est aussi cette idée de territoire inédit qui lui a donné foi en son histoire dans l'espoir d'intéresser des producteurs. Quelques années plus tard, il écrira un autre des films surnaturels les plus célèbres de la décennie 90' : The Craft - Dangereuse alliance, sorti en 1996.

Un bonheur appelé Julia

Immédiatement après L'Expérience interdite, le réalisateur Joel Schumacher a retrouvé Julia Roberts sur Le Choix d'aimer de 1991, un film romantique dans lequel elle incarne une infirmière qui tombe amoureuse de son patient en phase terminale joué par Campbell Scott. Bien que le film fut un succès raisonnable (82 millions de dollars de recettes pour 19 millions de budget), Schumacher admit quelques années après qu'il ne l'avait fait qu'en faveur de Roberts, car il avait aimé travailler avec elle sur L'Expérience interdite.

L'Expérience interdite ©Columbia Pictures

Une préparation au-delà du réel

Les personnages étant censés être des étudiants en médecine expérimentés, les acteurs ont suivi une formation préalable au tournage. Auprès de la conseillère technique médicale Ruth F.Ekholm, ils ont appris à utiliser les moniteurs des électrocardiographes et le matériel de réanimation. Ils ont également appris les bons gestes appropriés aux procédures médicales que les étudiants doivent mener lors de certaines scènes. Ekholm avait auparavant joué un petit rôle d’infirmière dans le film La Vie en plus, déjà avec Kevin Bacon, en 1988.

Ils ont également profité des recherches de Peter Filardi sur les comptes-rendus publiés par des personnes ayant vécues des expériences de mort imminente. Presque toutes les victimes d'accidents ont signalé un tunnel menant à une belle lumière blanche et des voix amicales. À l'inverse, les personnes qui avaient tenté de se suicider avaient vécu des expériences de mort imminente plus troubles et émotionnellement douloureuses.

Une collaboration sur le long terme

Joel Schumacher avait ses petits chouchous et marchait également beaucoup à l'affect. C'est lui qui avait mis en scène Génération perdue en 1987, un film de vampire qui avait lancé sérieusement la carrière de Kiefer Sutherland. En plus de celui-là et de L'Expérience interdite, les deux se retrouvèrent dans trois projets de plus : en 1996 pour Le Droit de tuer, en 2002 pour Phone Game et en 2010 pour Twelve.