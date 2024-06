L'Héritage : c'est quoi cette comédie Netflix qui fait un carton mondial ?

Arrivé tout récemment sur Netflix, "L'Héritage" est un succès dans le monde entier. À la fois comédie noire et thriller à énigmes, ce film façon "À couteaux tirés" fait rire sans temps mort avec des séquences hilarantes et des personnages aussi vicieux que drôles.

L'Héritage, la surprise Netflix

Les gros films récents de Netflix comme Sous la Seine et Riposte font l'actualité, et lorsque ceux-là passent au second plan il reste toujours de quoi surprendre sur la plateforme de streaming. C'est ce qui est en train de se passer avec L'Héritage, comédie polonaise arrivée au catalogue le 19 juin. Ce film comique à énigmes, sorte d'À couteaux tirés déjanté qui ne se prendrait pas trop au sérieux, s'est en effet lancé à l'assaut du Top 10 mondial, où il s'est pour le moment installé à la 2e place, place qu'il occupe aussi actuellement dans le Top 10 Films en France.

Ça parle de quoi ?

Le synopsis de L'Héritage est simple et réjouissant. Et il utilise plusieurs thématiques dont raffolent les abonnés Netflix : une famille qui se tire dans les pattes, une mort énigmatique et un jeu dans un manoir aux recoins secrets pour accéder à l'important héritage du défunt.

"Quand un inventeur fantasque et animateur de jeux télévisés (Jan Peszek) meurt soudain, les membres de sa famille d'excentriques (Maciej Stuhr, Joanna Trzepiecińska, Mateusz Król), toujours à couteaux tirés, se réunissent dans l'espoir d'hériter de sa fortune. À la surprise générale, l'oncle anticonformiste a préparé un dernier jeu pour déterminer lequel d'entre eux recevrait son héritage : une série d'activités et de casse-tête qui testent leur capacité à se réconcilier et à travailler main dans la main."

Mis à part Jan Peszek, qui incarne cet oncle et inventeur, le casting du film n'est pas très connu hors du territoire polonais. Mais ce n'est pas un problème pour séduire les abonnés Netflix au-delà des frontières. L'Héritage enchaîne en effet des séquences très drôles dès ses premières minutes, animées par des membres d'une même famille hauts en couleur et développés avec soin.

L'Héritage, avec son spectacle joyeux et effréné, peut-il ainsi tenir son succès dans la durée ? Réponse dans les prochains jours.