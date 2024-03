Le traumatisme de toute une génération : ce film culte des années 80 va avoir droit à un gros reboot au cinéma

Avis à tous les nostalgiques des années 1980 : "L'Histoire sans fin" va avoir droit à un reboot au cinéma avec plusieurs films annoncés. Le film de Wolfgang Petersen adapté du roman reste culte pour toute une génération de spectateurs.

L'Histoire sans fin : du roman au film

Avant d'être un film, L'Histoire sans fin est d'abord un roman fantastique pour enfants signé de l'auteur allemand Michael Ende et publié en 1979 sous le titre original Die unendliche Geschichte, puis traduit à travers le monde.

L'histoire suit les aventures de Bastien, un jeune garçon maltraité à l'école, qui trouve refuge dans la lecture d'un livre magique qui l'emmène dans le monde fantastique de Fantasia, un lieu menacé par un mal destructeur appelé le Néant. À travers ce voyage imaginaire, Bastien rencontre divers personnages et créatures fantastiques, et il découvre qu'il a un rôle central dans le sauvetage de Fantasia. Il croise notamment la route d'Atreyu, un garçon du même âge que lui, à l'âme guerrière, et Falkor, un dragon porte-bonheur.

Pour les enfants nés dans les années 1980, L'Histoire sans fin, c'est surtout le film réalisé par Wolfgang Petersen, avec Barret Oliver dans le rôle de Bastien, et sa bande-son inoubliable. Le film couvre environ la première moitié du livre, se concentrant sur la découverte du livre et la quête du jeune Bastien pour sauver Fantasia et ses habitants. Une scène en particulier a marqué au fer rouge toute une génération : celle de la mort d'Artax, le cheval d'Atreyu, enseveli dans le marais de la mélancolie.

Des nouveaux films sont en préparation

Après ce premier film sorti en 1984 que l'auteur n'avait d'ailleurs pas apprécié, L'Histoire sans fin a connu d'autres adaptations cinématographiques plus discrètes, sorties en 1990 et 1995. Une série animée a également vu le jour en 1996, et une en live action en 2001.

Quarante ans après la sortie du long-métrage culte, l'histoire de Bastien va revenir sur nos écrans prochainement. Comme nous l'apprend Variety, les droits d'adaptation du roman ont en effet été décrochés par les productions See-Saw Films (déjà aux commandes d'adaptations réussies comme Le Discours d'un Roi, Lion, The Power of the Dog ou encore Slow Horses).

D'après les premières informations, il s'agira de plusieurs films, qui couvriront l'ensemble du roman de Michael Ende, et présenteront l'histoire de Fantasia pour "une toute nouvelle génération de spectateurs".

Les droits d'adaptation de L'Histoire sans fin ont été très disputés au cours de ces dernières années, et les ayant droit ont dit avoir reçu des "centaines de propositions", de la part de l'industrie cinématographique, mais également des plateformes de streaming. Ils disent avoir trouvé le "partenaire idéal" qui leur a semblé le plus à même de transposer une nouvelle fois ce récit magique sur grand écran.

La prochaine étape pour See-Saw Films est désormais de réunir une équipe créative pour donner vie à ce reboot de la saga. Le nombre de films qui sortiront au cinéma n'a pas encore été dévoilé.