L'Homme de la cave : de quels faits réels est tiré le film ?

Trois ans après "Normandie nue", Philippe Le Guay fait son retour en 2021 avec son nouveau film « L’Homme de la cave ». Le réalisateur s’est d’ailleurs inspiré d’une sordide histoire vraie, vécue par des proches.

L’Homme de la cave : un trio d’acteurs qui vaut le détour

Bien qu’il ait déjà presque 40 ans de carrière en tant que réalisateur, scénariste et acteur, Philippe Le Guay n’est pas le plus connu des artistes du cinéma français. Certains films ont toutefois valu le détour tels que Le Coût de la vie, Les femmes du 6ème étage, Alceste à Bicyclette ou bien encore Floride.

Avec L’Homme de la cave, sorti en 2021, le réalisateur a voulu mettre à l'écran avec un sujet rarement abordé dans le cinéma français : le négationnisme.

Pour l’occasion, il collabore de nouveau avec François Cluzet, trois ans après Normandie Nue. Le reste du casting est tout aussi clinquant avec notamment Bérénice Bejo et Jérémie Renier, deux valeurs sûres du grand écran hexagonal.

L'Homme de la cave ©Ad Vitam Distribution

L’Homme de la cave suit donc Simon et Hélène, un couple qui décide de vendre leur cave dans l’immeuble où ils résident. Fonzic, un homme mystérieux et au passé trouble, décide de l’acheter. Les problèmes ne font alors que commencer.

Une histoire vraie et tragique

Si le film évoque des faits réels tels que la profanation du cimetière de Westhoffen par des tags antisémites ou bien encore les actions néfastes de l’association néo-nazie Aquila, L’Homme de la cave a pour principale inspiration une histoire sordide vécue par des proches de Philippe Le Guay.

En effet, il s’agissait d’un couple qui, dans les années 2000, avait décidé de vendre leur cave à un homme qui souhaitait entreposer ses archives. Toutefois, il s’est révélé que l’acheteur était un néo-nazi ! Ne pouvant annuler la vente à cause de la loi, le couple a alors intenté un procès perdu en 2009, puis un second gagné deux ans plus tard. Toutefois, cette bataille judiciaire a laissé beaucoup de séquelles psychologiques et traumatisantes, comme le témoigne le réalisateur de L’Homme de la cave dans le dossier de presse du film :