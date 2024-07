Ce film d'horreur avec une I.A démoniaque s'annonce terrifiant

Un assistant familial numérique prend un peu trop de liberté dans la bande-annonce de "L'I.A. du mal", un prochain film d'horreur avec John Cho et Katherine Waterston.

L'I.A. du mal se dévoile avec une bande-annonce

L'intelligence artificielle est plus que jamais présente dans notre quotidien. Voilà plusieurs années maintenant que les home assistants se sont faits une place dans les logements d'utilisateurs. Ces logiciels qui permettent de contrôler à distance des éléments, comme pour lancer une musique ou éteindre des lampes. Steven Soderbergh s'était déjà inspiré de ces serveurs à commande vocale pour proposer l'excellent thriller KIMI (2022) sous fond de Covid. Le cinéma d'horreur va faire de même avec L'I.A. du mal, qui se dévoile avec une première bande-annonce.

Dans ce film de Chris Weitz (Twilight 2), on suivra Curtis et sa famille qui acceptent de tester un nouvel assistant familial numérique. Appelé AIA, le logiciel est là pour faciliter la vie des parents et améliorer leur quotidien. Comme en s'occupant de leurs factures ou occupant les enfants. Sauf qu'AIA va prendre de plus en plus de liberté en anticipant les besoins de la famille. Comme en commandant de la nourriture bio pour les enfants. Se considérant comme une "deuxième maman", l'I.A va rapidement déborder et se montrer maléfique. Il se pourrait même que derrière cet appareil se cache un être démoniaque...

Au casting du film d'horreur

Le concept de L'I.A. du mal est plutôt attirant et risque d'inquiéter les utilisateurs de ce type d'appareil. Il faudra néanmoins voir le résultat final avant de juger. Cependant, la bande-annonce laisse entrevoir un retournement de situation qui permet d'intriguer et donne envie d'en voir davantage. De plus, L'I.A. du mal est porté par un bon casting, à commencer par John Cho. Ce dernier commence à être habitué du cinéma de genre. Il était notamment au casting de Searching : Portée disparue (2018), qui utilisait des écrans d'ordinateur et de téléphone. À ses côtés, on retrouve Katherine Waterston (Les Animaux fantastiques). Tous les deux interprètent les parents, tandis que Lukita Maxwell et Isaac Bae jouent les enfants.

Le film sera à découvrir dans les salles le 28 août.