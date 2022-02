Liaison fatale : la technique de Glenn Close et Michael Douglas pour rendre leur scène intime authentique

Après une aventure d’un soir, Glenn Close fait vivre un cauchemar à Michael Douglas dans "Liaison fatale". Pour rendre une célèbre scène intime authentique, le tandem s’est accordé quelques coupes de champagne et a privilégié une touche d’humour.

Liaison fatale : une relation toxique et meurtrière

Après le succès de Flashdance et de 9 semaines ½, Adrian Lyne enchaîne sur une autre réussite commerciale en 1987 avec Liaison fatale. Un long-métrage qui commence comme une histoire d’amour imprévue et intense. Mais comme l’affirme l’accroche sur l’affiche française du film, "l’amour, quand c’est trop fort, ça peut faire peur, très peur".

Michael Douglas interprète ici Dan Gallagher, avocat new-yorkais qui mène l’existence dont il rêvait, comblé par son travail et sa paisible vie de famille avec son épouse Beth (Anne Archer) et leur fille Ellen (Ellen Hamilton Latzen). Un soir, Dan a une aventure avec Alex Forrest (Glenn Close), une éditrice célibataire.

Alex Forrest (Glenn Close) - Liaison fatale © Paramount Pictures

Tandis que l’avocat considère leur relation comme un écart, Alex adopte un comportement de plus en plus obsessionnel. Le quotidien idyllique de Dan se transforme progressivement en cauchemar et sa peur des réactions particulièrement violentes d’Alex ne cesse de grandir. Les spectateurs n’ont d’ailleurs sans doute pas oublié le lapin, le couteau de boucher et la salle de bain de Liaison fatale, thriller nommé dans six catégories aux Oscars lors de sa sortie, dont celles de Meilleur film, Meilleure actrice pour Glenn Close, Meilleure actrice dans un second rôle pour Anne Archer et Meilleur réalisateur pour Adrian Lyne.

Les doutes d’Adrian Lyne à propos de Glenn Close

Avant Les Liaisons dangereuses, Le Mystère Von Bülow, Les 101 Dalmatiens ou encore la série Damages, Glenn Close livre une performance hallucinante dans Liaison fatale. Pourtant, à l’origine, Adrian Lyne reste sceptique vis-à-vis de sa capacité à incarner Alex Forrest. Interrogé par People en 2020, le cinéaste se souvient à propos de son audition :

J’étais un peu méfiant. Je l’avais vue Le Monde selon Garp et des films comme ça, et le film de Lawrence Kasdan (Les Copains d’abord, ndlr), (… ) où elle jouait toujours la petite amie. (…) Mais quand je l’ai vue travailler avec Michael, ça a vraiment été une révélation. Rien que leur alchimie. Donc j’avais un bon pressentiment. Et elle avait très envie de le faire. Elle était très impatiente de le faire et tout le monde était, comme je l’ai dit, un peu cynique quant au fait de savoir si elle était le bon choix.

Liaison fatale © Paramount Pictures

L’alchimie entre les deux comédiens se ressent bien sûr au cours des ébats de leurs personnages. Pour une célèbre scène intime, Glenn Close et Michael Douglas se sont notamment préparés à l’aide d’une ou deux coupes de champagne afin de se détendre, selon Adrian Lyne.

Moins de romantisme, plus de réalisme

Réuni par Entertainment Weekly en 2017, le duo de Liaison fatale revient sur cette fameuse séquence. Habitué à l’exercice (Basic Instinct, Harcèlement), Michael Douglas commence par rappeler que les scènes de sexe sont toujours délicates à tourner et à rendre crédibles. Mais sa partenaire et lui ont trouvé le ton et l’enchaînement des gestes pour qu’elle fonctionne. Il explique :

Nous sommes montés sur la table de la cuisine, et elle (Glenn Close, ndlr) a eu cette idée géniale avec l’évier, avec l’eau qui coule et la mouille, ce qui est toujours bien. (…) La seule chose que j’ai ajoutée, c’est ce moment où nous y allions, et puisque j’aime les soulagements comiques, je pense qu’on en a besoin pendant un instant, j’avais mon pantalon baissé tout en portant Glenn, et je trébuchais, puis je devais courir vers le lit. (…) Cela a en quelque sorte permis au public de se détendre pendant une seconde.

Glenn Close conclut à propos de ce passage qui ne manque pas d’authenticité d’après elle :