Liam Neeson bientôt à la retraite ? Il répond

Liam Neeson s'est exprimé sur son futur dans les films d'action, un genre dont il s'est fait un spécialiste depuis plus de 10 ans. Et l'acteur a révélé que la fin de tels rôles était proche pour lui.

Liam Neeson, star du film d'action depuis 2008

Cela fait maintenant des années que Liam Neeson tient régulièrement l'affiche de films d'action. Alors que l'on ne s'y attendait pas forcément après un début de carrière éloigné du genre, Neeson était devenu une star de l'action grâce à son rôle dans Taken, sorti en 2008. Suite au carton du long-métrage de Pierre Morel, il était devenu un spécialiste. Depuis, il est ainsi apparu entre autres dans les deux suites de Taken, Non-Stop, Night Run ou The Passenger.

Bryan Mills (Liam Neeson) - Taken © EuropaCorp

Mais l'acteur a maintenant 68 ans, et au vu des exigences physiques de tels rôles, la fin de ses apparitions dans le genre se rapproche donc inexorablement. Comme il l'a avoué lui-même, on ne le verra sans doute plus beaucoup dans un film d'action.

Neeson avoue que la fin est proche...

Dans une interview pour Entertainment Tonight, Neeson s'est vu demander s'il comptait encore apparaître dans de nombreux long-métrages d'action. Et l'acteur a déclaré en avoir sans doute bientôt fini avec le genre. Si on pourra le voir dans quelques films d'action sur lesquels il est actuellement impliqué, il prendra sans doute ensuite sa retraite dans le genre. Comme il l'a avoué lui-même, le poids des années commence à se faire sentir :

J'ai 68 ans et demi, j'aurai 69 cette année. Je vais en faire d'autres cette année, j'espère, si le Covid nous le permet, j'en ai d'autres en projet et ensuite je pense que ce sera fini. Enfin, à moins que j'utilise un déambulateur ou quelque chose comme ça.

Bill Marks (Liam Neeson) - Non-Stop (Universal Pictures, StudioCanal

Neeson a ensuite réitéré son amour de ces rôles, avant de répéter que son âge l'empêchera bientôt d'en tenir d'autres. Il s'en est récemment rendu compte, au cours d'un tournage en Australie :

J'adore faire ces films. J'adore tabasser des gens qui sont deux fois moins âgés que moi. Mais je viens d'en finir un en Australie et il y avait une scène dans laquelle je me battais avec un gamin - un acteur adorable, gentil qui s'appelle Taylor - et à la moitié du combat je lève les yeux, j'étais à bout de souffle et je vois qu'il n'est même pas essoufflé, et je lui demande, 'Taylor, tu as quel âge ?' Et il me répond '25'. Je lui ai dit, 'C'est l'âge de mon fils aîné!'

... mais pas avant plusieurs projets

Les fans de Liam Neeson auront donc l'occasion de le revoir dans quelques films d'action avant qu'il ne tire un trait sur le genre. Parmi les projets mentionnés par l'acteur, il sera ainsi bientôt à l'affiche de Le Vétéran, dans lequel il jouera un ancien Marine et vétéran de la guerre du Viêt Nam. La sortie du film est prévue pour cette année, tout comme celle de The Ice Road, dans lequel on le verra dans la peau d'un routier qui décide de traverser un lac gelé en camion pour sauver des mineurs piégés dans le Nord du Canada.

Parmi ses projets un peu moins avancés, Neeson sera aussi à l'affiche de Memory, un reboot du film belge de 2003 La Mémoire du tueur. Le long-métrage n'en est lui qu'à sa phase de pré-production, et n'a pas encore de date de sortie.