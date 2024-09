Le nouveau film de Mélanie Laurent sur un célèbre braqueur se dévoile

Prime Video a dévoilé la bande-annonce de "Libre", le prochain film de Mélanie Laurent consacré au célèbre braqueur des années 1980, Bruno Sulak, présenté comme un Arsène Lupin du XXème siècle.

Mélanie Laurent s'attaque à un célèbre braqueur

Après une parenthèse sur Netflix avec Voleuses (2023), Mélanie Laurent revient sur Prime Video avec une nouvelle réalisation, trois ans après Le Bal des folles (2021). L'actrice et réalisatrice s'est à nouveau intéressée à une vraie histoire avec Libre, qui raconte le récit d'un Arsène Lupin du XXème siècle. En effet, la cinéaste a choisi de mettre en scène Bruno Sulak, un flamboyant braqueur qui a marqué l’histoire du banditisme par ses braquages non violents de multiples bijouteries. Tout en étant activement recherché par le commissaire George Moréas, le criminel est parvenu à s’échapper de prison à plusieurs reprises et à retrouver son amante Annie, devenant ainsi l’ennemi public numéro 1 des années 80.

Lucas Bravo - Libre ©Prime Video

Pour incarner le braqueur Bruno Sulak, Mélanie Laurent a fait appel à Lucas Bravo (Emily in Paris). À ses côtés, on retrouvera Léa Luce Busato et Yvan Attal dans les rôles principaux. Rasha Bukvic (Respire), Steve Tientcheu (Aka), David Murgia (La Nuit du 12), Léo Chalié (Le Monde de Demain) et Slimane Dazi (Ourika) complètent la distribution.

Une bande-annonce prenante pour Libre sur Bruno Sulak

À quelques semaines de la mise en ligne de Libre sur Prime Video, la première bande-annonce (en une d'article) a été dévoilée par le service de streaming. Comme on peut le voir sur ces images, Mélanie Laurent a tenté de reproduire fidèlement l'ambiance des années 1980. De plus, on note que le long-métrage devrait s'attarder sur la compagne de Bruno Sulak. Dans le dossier de presse, la cinéaste a d'ailleurs précisé son intension de casser les codes des films criminels, "généralement très testostéronés".

J’aimais ce personnage de femme très forte, qui cassait les codes des films criminels, généralement très testostéronés, avec des mecs qui restent entre mecs et des filles cantonnées aux rôles de potiches ou de prostituées – dans des univers très masculins, on a du mal à éviter ces écueils-là. Ce qui m’a plu chez Bruno, c’est qu’il avait à ses côtés cette femme, la femme de sa vie, avec qui il braquait.

Mélanie Laurent a aussi insisté sur le fait que Bruno Sulak n'utilisait pas la violence, comme on peut le voir sur ces images. La réalisatrice a alors pensé, dès le récit, au film Arrête-moi si tu peux de Steven Spielberg. Sur ces images, on pense cependant davantage à Heat avec le face-à-face dans le train entre Bruno Sulak et le commissaire.

Libre sera à découvrir le 1er novembre sur Prime Video.