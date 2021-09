Licorice Pizza : premières images pour le nouveau film de PTA

Après "Phantom Thread", Paul Thomas Anderson revient bientôt au cinéma avec "Licorice Pizza", film se déroulant dans les années 70 et nous emmenant aux côtés d'un lycéen passionné de cinéma. On suspecte l'inspiration autobiographique, et on est déjà sûr de la beauté de son geste avec une première bande-annonce aux images et à l'élan remarquables.

PTA comme Tarantino

Le Hollywood des années 70 peut-il faire l'objet d'un récit amoureux, dont la mélancolie serait presque lyrique ? Si c'est possible, c'est bien entre les mains de l'immense Paul Thomas Anderson que la chose est réalisable. Il y a peu, Quentin Tarantino offrait un regard grandiose et déchirant sur la fin des années 60 avec Once Upon a Time... in Hollywood, oeuvre ample et majeure de cinéma et sur le cinéma. C'est ainsi maintenant au tour de son confrère et ami Paul Thomas Anderson de s'y coller avec Licorice Pizza, son futur film dont on ne savait pas grand chose et qui se dévoile aujourd'hui en bande-annonce.

Licorice Pizza ©MGM

Le fils de Philip Seymour Hoffman, du David Bowie et de l'amour lycéen

La bande-annonce pose le cadre : on va suivre un jeune lycéen, Gary, ancien enfant-acteur qui se rêve en réalisateur dans la vallée de San Fernando. Son quotidien, la jeune femme dont il est éperdument amoureux (Alana Haim), le cinéma... Licorice Pizza, nom d'une ancienne chaîne de boutiques de vinyles, s'annonce ainsi comme un récit d'initiation qui mêle la découverte de l'amour à celle du cinéma pour un jeune garçon. Celui-ci est interprété par Cooper Hoffman, fils du regretté Philip Seymour Hoffman. Autour de lui les stars défilent : Tom Waits, Sean Penn, Bradley Cooper dans le rôle du troisième mari de Barbara Streisand, Ben Safdie.

Sur du David Bowie et son magnifique Life on Mars, les images défilent alors dans une reconstitution qui donne très envie. On retient déjà l'histoire d'amour naissante, avec ses claques et ses piques, on entrevoit des images de tournage, on est déjà fasciné par le rôle de Bradley Cooper... Quelque chose se dégage de cette bande-annonce, du grand cinéma comme le réalisateur en avait proposé avec Phantom Thread. Et on a hâte de pouvoir le vérifier au cinéma, avec une date de sortie pour le moment fixée au 5 janvier 2022.