Ce film d'amour sulfureux avec Anne Hathaway arrive en mai sur Prime Video

Découvrez les premières images de la romance "L'idée d'être avec toi" avec Anne Hathaway qui sera disponible le 2 mai sur Prime Video. Le film, qui n'est pas sans rappeler "Coup de foudre à Notting Hill" sera présenté en avant-première au festival SXSW dans les prochains jours.

L'idée d'être avec toi : Coup de foudre à Notting Hill 2.0

"On s'est connus à Coachella". Les premières images du film L'idée d'être avec toi débute comme n'importe quelle comédie romantique pourrait débuter. Sauf que cette rencontre était loin d'être anodine.

En effet, Solène (incarnée par Anne Hathaway) et Hayes (Nicholas Galitzine) se sont bel et bien rencontrés lors du célèbre festival de musique aux États-Unis, sauf que l'un était sur la scène, et l'autre dans le public.

La première, une mère de famille célibataire âgée de 40 ans, accompagnait sa fille adolescente pour assister au concert de son boys band préféré, August Moon, célèbre à travers le monde. Le deuxième, âgé de 24 ans, et chanteur de ce groupe est tombé par hasard sur Solène avant le concert, et a eu un coup de foudre.

Malgré leur différence d'âge, et leurs vies totalement opposées, Solène et Hayes entament une relation amoureuse passionnée.

Essayez Amazon Prime - 30 jours gratuits

En mai sur Prime Video

Mis en scène par Michael Showalter et basé sur le roman éponyme écrit par Robinne Lee, L'idée d'être avec toi sortira directement sur Prime Video le 2 mai prochain.

Impossible de ne pas penser à la romcom classique Coup de foudre à Notting Hill avec Julia Roberts et Hugh Grant en découvrant les premières images du film. En effet, comme dans Notting Hill, il s'agit d'une romance improbable, mise à l'épreuve de la notoriété de l'un, et de la faculté à supporter les mauvais côtés de cette surexposition médiatique pour l'autre.

Dans Coup de foudre à Notting Hill, c'était le personnage de Julia Roberts qui était une star internationale, alors que le personnage campé par Hugh Grant était un illustre inconnu. La différence majeure réside dans le fait que L'idée d'être avec toi met en plus en scène une romance entre deux personnes avec une grosse différence d'âge.

Le film sera présenté en avant-première au festival américain SXSW avant de sortir mondialement sur Prime Video le 2 mai prochain.