Lilo et Stitch : le remake en live action a trouvé son actrice principale

Alors que les remakes de "Peter Pan" et "La Petite Sirène" sont attendus cette année, Disney s'active déjà sur la production de celui de "Lilo et Stitch" qui tient déjà son actrice principale.

Lilo et Stitch : incroyable succès

Au début des années 2000, Disney doit affronter des studios concurrents qui se signalent par leur talent. Dreamworks d'un côté (saga Shrek), et Pixar de l'autre (saga Toy Story, Monstres et Cie, Le Monde de Nemo). C'est durant cette période particulière que sort Lilo et Stitch en 2002.

Un film pas particulièrement attendu à l'époque. On suit Lilo, une enfant hawaïenne qui voit débarquer sur son île un animal féroce et indomptable : Stitch. Ce dernier s'avère être un extraterrestre fugitif. Entre la jeune fille et la bête, une belle relation d'amitié se crée alors.

Lilo et Stitch ©Walt Disney Company

Le succès improbable de Lilo et Stitch s'avère être une bouffée d'air frais pour le studio qui créera ensuite une véritable franchise autour. Des suites, mais aussi des séries télévisées, des jeux vidéo et autres produits dérivés. Pas étonnant donc que Disney capitalise une fois de plus sur ce film dans sa stratégie de faire des remakes en live action de ses Classiques d'animation.

Une jeune actrice débutante

Comme souvent dans ce genre de remake qui se déroule dans des lieux étrangers, Disney tient à ce que leurs interprètes conservent la même origine. Ainsi, à l'instar de Liu Yifei pour Mulan et Mena Massoud pour Aladdin, le studio a tenu à ce que l'interprète de Lilo soit d'origine hawaïenne. Ce sera donc la toute jeune actrice Maia Kealoha qui portera le film, à seulement 9 ans. Ce sera le tout premier rôle d'une carrière qu'on espère riche pour elle.

Maia Kealoha est donc le second nom au casting de ce remake de Lilo et Stitch, après celui de Zach Galafiniakis. En effet, la star de la saga Very Bad Trip sera présente dans ce film mais on ignore encore quel personnage il jouera. On attend surtout de savoir si Chris Sanders prêtera à nouveau sa voix au fameux Stitch, ce qu'annonce pour le moment IMDB.