Lindsay Lohan sera la star d'une comédie romantique de Noël pour Netflix

Après deux ans d’absence des plateaux de tournage, Lindsay Lohan prépare un come-back pour les fêtes de fin d’année. En effet, elle sera à l’affiche d’une comédie romantique de Noël sur Netflix.

Lindsay Lohan : de la lumière à l’ombre

Lindsay Lohan est le genre d’actrice hollywoodienne qui mériterait un roman entier, tant sa carrière est emplie de drames, de succès et d'échecs. Tout avait pourtant bien commencé pour elle, dès sa petite enfance. En effet, alors qu’elle a à peine douze ans, elle se révèle chez Disney avec la comédie familiale À nous quatre, dans laquelle elle interprète des sœurs jumelles. Un film auquel elle a d’ailleurs rendu un hommage récent, en particulier pour l’actrice qui joue sa mère, Natasha Richardson.

À la suite du succès du long-métrage, Lindsay Lohan va signer un contrat avec Disney pour jouer dans plusieurs autres productions du studio. On va ainsi la retrouver dans la comédie fantastique culte Freaky Friday, la comédie musicale Journal intime d'une future star, et La Coccinelle revient, nouvel opus de la saga La Coccinelle. Toutefois, c’est avec le teen movie Lolita malgré moi qu’elle va définitivement devenir une star hollywoodienne.

Cady Heron (Lindsay Lohan) - Lolita malgré moi ©Paramount Pictures

Paradoxalement, c’est durant cette période que ses déboires personnels et ses frasques vont être largement relayés par la presse people. Devenue une actrice ingérable sur les plateaux, Lindsay Lohan va petit à petit disparaître du gotha hollywoodien.

Joyeux Noël, Lindsay

La dernière apparition de Lindsay Lohan sur grand écran remonte à 2019 dans un film totalement oubliable : Among The Shadows. L’actrice s’est surtout fait connaître pour son émission de télé-réalité Lindsay Lohan's Beach Club. On est donc très heureux d’apprendre que la star va collaborer avec Netflix sur un film de Noël, comme annoncé par Variety. Une belle visibilité pour elle, surtout lorsque l’on sait que la plateforme est une grande pourvoyeuse de productions de fêtes de fin d’année. En ce qui concerne le synopsis de cette comédie romantique de Noël, il reste diablement classique. Lindsay Lohan interprétera ainsi une héritière d’hôtel, récemment fiancée et pourrie gâtée. Suite à un accident de ski, elle va souffrir d’amnésie et être prise en charge par un beau propriétaire de chalet, à quelques jours de Noël.

Avec un début de production prévu pour novembre 2021, il faudra cependant se montrer patient pour découvrir le film.