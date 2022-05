Lion : découvrez l'incroyable histoire vraie de Saroo Brierley

En 2017, le cinéaste Garth Davis met en scène « Lion », un biopic touchant sur l’histoire incroyable de Saroo Brierley. En plus de marquer le grand retour de Dev Patel au cinéma, c’est surtout une histoire humaine hallucinante que raconte le film. Voici l’histoire vraie qui a inspiré le long-métrage.

Lion : un succès critique indéniable

En 2017, Garth Davis réunit notamment Dev Patel, Rooney Mara ou encore Nicole Kidman pour mettre en scène son premier long-métrage : Lion. Le récit raconte l’incroyable histoire vraie de Saroo, un jeune enfant indien qui traverse son pays malgré lui et se retrouve alors perdu à des milliers de kilomètres de sa famille. Après des mois d’errance, il est recueilli par un couple d’australiens, Sue et John Bierley. 25 ans plus tard, Saroo est devenu un véritable australien, mais il décide de retourner dans son passé et de retrouver la trace de ses parents biologiques.

Lion ©The Weinstein Compagny

Lion marque la première réapparition de Dev Patel à l’écran depuis Chappie en 2015. Le film est nommé à 6 reprises aux Oscars mais repart bredouille, il remporte néanmoins deux BAFTA Awards : celui du Meilleur acteur dans un second rôle et celui du Meilleur scénario adapté. En effet, l’œuvre est adaptée du livre A Long Way Home, écrit par Saroo Brierley lui-même, en 2013. Au box-office, le film a rapporté plus de 140 millions de dollars de recettes à travers le monde pour un budget de 12 millions. Sacrée performance.

L’histoire vraie derrière le film

L’histoire de Lion est donc adaptée de l’incroyable aventure de Saroo Brierley. Ce dernier s’est perdu en Inde, avant d’être adopté par une famille australienne. Les faits se déroulent en 1986, Saroo qui a tout juste 5 ans, est retrouvé seul dans un train traversant l’Inde, est récupéré par un orphelinat, avant de déménager en Tasmanie avec sa nouvelle famille australienne. 25 ans plus tard, Saroo, devenu homme d’affaires influent, décide d’enquêter sur son passé et sur ses origines. Ses seules armes pour l’aider : quelques souvenirs indistincts et l’application Google Earth pour retrouver son village d’origine.

Saroo Brierley and Sue Brierley © Tara Croser/Newspix/REX/Shutterstock

Il utilise l’application pour consulter des images satellites de l’Inde. Saroo essaye ainsi de calculer le temps qu’il a pu passer à l’intérieur du train. Il se renseigne même sur la vitesse des véhicules à l’époque. Saroo se base sur les quelques souvenirs de son enfance pour s’aider : une rivière, un barrage, une citerne et une station-service. Sa quête durera trois ans, jusqu’au début 2012, où il est persuadé d’avoir retrouvé son village d’origine. Encouragé par ses parents adoptifs, il s’envole pour Khandwa. Comme par magie, il retrouve sa famille natale, toujours au même endroit, 25 ans plus tard. Sa mère Kamla le reconnaît immédiatement.

L'implication de Google Earth

L’histoire vraie de Saroo Brierley a passionné les australiens et les américains. Son histoire a fait l’objet d’un reportage dans l’émission 60 Minutes Special, une émission extrêmement populaire aux USA. Google Earth a même utilisé son histoire comme élément marketing pour promouvoir son application. La firme a également proposé à Saroo de rencontrer le PDG de Google Earth : Eric Schmidt. Google a accompagné toute la production de Lion.

Saroo Brierley ©People Picture/Norbert Keste/REX/Shutterstock

Aujourd’hui, Saroo habite toujours en Australie, où il travaille dans l’entreprise de ses parents adoptifs. Il a cependant construit une nouvelle maison à sa mère biologique et à ses frères et sœurs, qui ont décidé de rester en Inde. Il fait évidemment, régulièrement des allers et retours entre l’Inde et l’Australie, pour passer du temps avec ses deux familles.