Lionsgate officialise John Wick 5

Voici une annonce qui met en joie : Keanu Reeves et Chad Stahelski remettront le couvert pour un "John Wick 5", a priori tourné à la suite du tournage de "John Wick 4", prévu début 2021. Alors, heureux ?

John Wick 5 déjà prévu et officialisé

Depuis 2014 et son retour au sommet avec le premier John Wick, Keanu Reeves surfe sur une vague perpétuelle, au sommet de la coolitude, star planétaire sur internet et IRL. Il semble imperméable à toutes les contrariétés possible, et l'annonce d'un John Wick 5 ne fait que renforcer cette sensation. Comme pour l'entièreté de l'industrie cinématographique, la société Lionsgate a été obligée de revoir ses plans suite à la pandémie de coronavirus. Et plutôt que de seulement repousser ses échéances - ce qu'elle a fait -, elle a aussi pris les devants en annonçant que John Wick 5 était en développement et serait tourné à la suite de John Wick 4 !

Keanu Reeves au four et au moulin

Le planning de l'acteur est chargé, avec initialement les sorties en 2021 de Matrix 4 et John Wick 4. Le coronavirus étant venu détruire ce planning, les deux films se retrouvent prévus en 2022, le 30 mars pour Matrix 4 et John Wick 4 a priori au 30 mai 2022. Si les sorties se déplacent, cela ne laisse pas plus de temps, et probablement au contraire, puisqu'il va falloir poursuivre la production de Lana Wachowski, interrompue en son milieu par la pandémie, avant que Keanu Reeves puisse renfiler le costume de l'assassin le plus stylé du cinéma actuel. Et, peut-être pour rattraper le temps perdu, il a donc été annoncé que John Wick 5 serait tourné dans la foulée du tournage de John Wick 4, par la voix de son CEO John Feltheimer.

Nous sommes occupés à préparer les scripts pour les deux prochains épisodes de notre franchise John Wick, avec la sortie de John Wick 4 prévue pour le week-end du Memorial Day 2022. Nous espérons tourner John Wick 4 et John Wick 5 à la suite, quand Keanu Reeves sera disponible en début d'année prochaine.

La franchise John Wick avance très vite

Avec le succès du premier film, l'idée d'une franchise s'est vite imposée, et le succès a été de nouveau au rendez-vous pour les deuxième et troisième épisodes. Lionsgate va finalement tirer le meilleur de la situation, grâce à une continuité resserrée entre les films. En effet, chaque film fait très directement suite au précédent, l'action reprenant là où on l'avait laissée. Il est donc tout à fait possible et même très logique que les épisodes 4 et 5 soient développés ensemble, voire même que leur intrigue respective n'en forme qu'une seule ! On peut donc même espérer que John Wick 5 sorte lui aussi en 2022, quelques mois après John Wick 4.