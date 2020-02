Little America : Michael Bay et Sylvester Stallone ensemble pour un film d’action

On est presque surpris de voir leurs deux noms annoncés, mais c’est peut-être l’évidence. Michael Bay devrait produire « Little America », qui mettra en scène la légende Sylvester Stallone dans un thriller d’action futuriste. Cette réunion d’indéniables talents de la bagarre sur grand écran est prometteuse.

C’est une association qui, sur le papier, va mettre des étoiles dans les yeux de pas mal de monde. On ne présente plus ni Sylvester Stallone, ni Michael Bay, tous deux des très grands noms de leur profession. Et si leurs dernières œuvres respectives n’ont pas vraiment convaincu, que ce soit Rambo : Last Blood ou 6 Underground, les imaginer ensemble a tout pour plaire. Selon Deadline, les deux hommes sont en négociations avancées pour le film Little America, « Sly » à l’interprétation et Michael « Bayhem » à la production.

Un thriller d’action dystopique pour Sylvester Stallone

De la bagarre très certainement, mais pas que. Ou alors, dans un cadre particulier. En effet, Little America proposera une intrigue futuriste se situant dans Little America, un quartier de Hong Kong où beaucoup d’américains ont fui, après que le continent américain est devenu une zone de guerre. Dans ce Little America, Sylvester Stallone incarne un ancien soldat d’élite chargé par un milliardaire asiatique de retrouver sa fille. Il sera épaulé dans cette tâche par la sœur de la jeune fille disparue.

Universal avait initialement acquis les droits du scénario, écrit par Rowan Athale. L’auteur de l’histoire sera aussi à la réalisation du long-métrage, mais Universal est à ce jour désengagé du projet. On doit notamment à Rowan Athale le thriller Strange but true, sorti en 2019 directement en vidéo. En plus des premiers éléments de synopsis donnés, le film est présenté comme s’inspirant de New York 1997, le film culte de John Carpenter sorti en 1981. Une inspiration plutôt éloignée de ce à quoi nous a habitués Michael Bay, mais pourquoi pas ?

On doit donc s’attendre à pas mal de muscles et d’explosions si le projet va à son terme, ce qui est plutôt bien engagé avec un réalisateur déjà annoncé. Il faudra cependant attendre que les agendas se libèrent, puisque Stallone doit tourner Samaritan avant de passer au tournage de Little America, qui pourrait ainsi débuter cet été.