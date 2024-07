Pas besoin d'attendre Disney : le live action Bambi arrive en octobre et la bande-annonce va vous faire pleurer

Attention, pleurs garantis : découvrez la bande-annonce du film "Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois" qui sortira le 16 octobre au cinéma. Il s'agit d'un film en prises de vues réelles adapté du roman de Felix Salten. C'est Mylène Farmer qui a prêté sa voix pour raconter cette histoire.

Bambi : un nouveau film arrive en octobre

On ne présente plus l'adorable Bambi. D'abord imaginé dans le livre Bambi, une vie dans les bois de l'auteur Felix Salten en 1923, le petit faon a connu une nouvelle étape lorsque Disney s'est attaqué à son histoire, dans le dessin-animé sorti en 1942.

Le dessin-animé diffère de l'œuvre originale, notamment en adoucissant certains des thèmes plus sombres et en ajoutant des éléments plus légers et charmants pour un public familial, comme la présence du lapin Panpan. Le film est visuellement époustouflant et utilise des techniques d'animation avancées pour l'époque. La mort de la mère de Bambi dans le film est particulièrement poignante et est devenue une scène emblématique qui a marqué plusieurs générations de spectateurs.

Alors que Disney prépare depuis plusieurs années le live action Bambi, un film en prises de vues réelles, non lié à l'entreprise aux oreilles de Mickey, arrivera dans les salles en octobre. Il s'agit d'une adaptation live du roman de Felix Salten intitulée Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois.

Mylène Farmer à la narration

Cette nouvelle adaptation est signée Michel Fessler, un grand scénariste français, qui avait notamment coécrit La Marche de l'Empereur de Luc Jacquet, ou plus récemment le documentaire Le Chêne.

Ce nouveau film en prises de vues réelles racontera les aventures du petit faon, qui grandit entouré de sa mère et des animaux de la forêt, tels qu'un corbeau, un lapin et un raton laveur. Bambi découvre progressivement les secrets du monde des arbres et apprend chaque jour de sa mère comment devenir fort et indépendant.

Cependant, à l'arrivée de l'automne, une tragédie survient lorsque des chasseurs le séparent de sa mère pour toujours. Contraint de survivre seul, Bambi retrouve heureusement son amie d'enfance, Faline. Par la suite, il rencontre un grand cerf majestueux, son père, qui l'aide à grandir et à accepter son destin.

C'est Mylène Farmer qui a prêté sa voix pour raconter cette histoire poignante que l'on pourra découvrir au cinéma le 16 octobre.