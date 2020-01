Live action Peter Pan : Disney voudrait Margot Robbie en Fée Clochette

Vous avez aimé ? Partagez :

Le principe de recycler tous les titres animés du catalogue Disney pour faire des remakes live est une solution de facilité qui nous exaspère assez, parce qu’on y trouve rarement notre compte. Mais de savoir que celui de Peter Pan pourrait avoir dans ses rangs Margot Robbie, en plus de David Lowery à la mise en scène, nous faire légèrement changer notre fusil d’épaule.

Dans le fond, on sait que Disney a raison d’insister avec ces remakes. Le public est toujours au rendez-vous, même si on lui sert un produit commercial plus qu’autre chose. Les films ne sont pas désagréables, les moyens mis sur la table permettent de sortir un résultat visuel irréprochable mais il manque quelque chose de plus subtil en général : de l’âme. Au final, sans vouloir jouer aux vieux cons, il vaut mieux revoir les orignaux parce qu’on est, avec les lives action, davantage sur le copier-coller que sur la réinvention. La pirouette aura, au moins, pour vertu, de faire découvrir à la nouvelle génération des histoires anciennes, à l’aide de technologies qui vont flatter leurs yeux. Donc tout le monde y passe tour à tour et Peter Pan est déjà sur la liste.

Un projet titré Peter Pan and Wendy qui détient une énorme plus value, puisque c’est David Lowery qui se chargera de la mise en scène. On pourrait se demander ce que le réalisateur d’une pépite aussi exigeante qu’A Ghost Story vient faire ici, mais ce serait zapper qu’il a déjà collaboré avec Disney sur l’excellent Peter et Elliott le Dragon. On comprend donc que la connexion n’est pas si farfelue. Et contrairement à d’autres fois, on peut s’attendre à voir des choses intéressantes sur le plan formel.

Margot Robbie au pays des merveilles avec Peter Pan ?

Avant d’en arriver là, il faut trouver un casting. Le site The Illuminerdi rapporte que Margot Robbie se serait vue proposer le rôle de la Fée Clochette, l’acolyte de Peter Pan au pays des merveilles. Le studio vise un très gros nom qui est en pleine bourre depuis des années. Omniprésente sur nos écrans, elle a pris une véritable ampleur à Hollywood ! Pas étonnant que Disney soit intéressé par elle. Selon le site américain, le rôle a été proposé mais rien n’a été accepté et on ne sait pas où en sont les hypothétiques discussions. On dira donc qu’il ne s’agit que d’une rumeur, en attendant d’en savoir plus.

Des nouvelles devraient tomber dans les prochains mois, le début de production est espéré pour avril prochain à Vancouver. En attendant, vous pourrez voir Margot Robbie dans Birds of Prey le 5 février prochain.