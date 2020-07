Live action Peter Pan : Jude Law en Capitaine Crochet ? - CinéSéries

Le réalisateur David Lowery a été engagé par Disney pour se charger du remake live action de "Peter Pan". On avait entendu que Joaquin Phoenix pourrait prendre le costume du Capitaine Crochet mais c'est maintenant Jude Law qui est annoncé sur le coup.

Peter Pan n'échappe pas à un remake

Dans sa lancée pour transformer tous les classiques animés en films lives, Disney s'attaque à Peter Pan. L'histoire - vous la connaissez forcément - suit un petit garçon qui refuse de grandir, lors de son voyage au Pays Imaginaire. Une aventure durant laquelle il fera face au méchant Capitaine Crochet. La très bonne idée est d'être allé chercher David Lowery à la mise en scène. Brillante figure du cinéma indépendant américain, il a déjà travaillé avec Disney pour le fort recommandable Peter et Elliott le Dragon. Variety dévoile qu'il aurait trouvé son Capitaine Crochet en la personne de Jude Law. Ce dernier pourrait prendre un rôle qui a été détenu par Dustin Hoffman ou Garrett Hedlund.

Une précédente rumeur évoquait Joaquin Phoenix mais elle ne s'est pas concrétisée. Rien n'est encore signé pour l'acteur britannique que l'on attend dans la série The Third Day. En cas d'accord, ce sera le troisième nom à se joindre au casting, après Alexander Molony qui se présentera en Peter Pan, et Ever Anderson en Wendy. Enfin, une rumeur avançait que Margot Robbie était susceptible de devenir la Fée Clochette.

Un film pour le cinéma ou Disney+ ?

C'est désormais toute la question. Le studio doit continuer à occuper l'espace dans les salles obscures mais il faut bien proposer de la matière sur la plateforme lancée ces derniers mois. La Belle et le clochard a été livré sur le petit écran, quand le remake de Lilo & Stitch ainsi que celui de Robin des Bois sont attendus au même point de chute. Peter Pan & Wendy était pressenti pour finir sur la plateforme. Or, d'après Variety, la donne s'est inversée. Le film de David Lowery serait prévu pour les salles obscures. La grande différence, entre les deux voies, c'est le budget. On sait que Disney va mettre un chéquier un peu moins gros pour Disney+, alors que le cinéma sera toujours avantagé sur cet aspect. Le studio cherche sûrement à entourer les deux jeunes acteurs principaux de stars pour avoir un gros potentiel marketing lors d'une sortie cinéma. Un univers aussi spectaculaire que le Pays imaginaire demande quelques ressources pour qu'il s'incarne visuellement à l'écran. Si cette sortie au cinéma se confirme, on espère en prendre plein la vue.