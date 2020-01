Live action Peter Pan : un début de tournage en avril pour le film Disney ?

Vous avez aimé ? Partagez :

Annoncé depuis déjà plusieurs mois, le nouveau film en live action Peter Pan réalisé par David Lowery pourrait entrer en tournage dès le mois d’avril. Et il aurait déjà un nom équivoque.

Nous le savons depuis maintenant plusieurs années, Disney prépare un tout nouveau live action basé sur son dessin-animé classique Peter Pan sorti en 1953. Annoncé en 2016, le projet qui semblait dormir dans les cartons du studio aux grandes oreilles, va finalement peut-être prendre rapidement son envol. Si l’on en croit les informations de DiscussingFilm, ce nouveau film Peter Pan débutera en effet son tournage le 17 avril prochain au Canada.

Un réalisateur de qualité aux commandes

Si les multiples annonces d’adaptations en live action des dessins-animés classiques de Disney ne nous réjouissent pas toujours, celle de Peter Pan est dans notre viseur depuis son annonce en 2016 pour une raison très simple : son réalisateur, David Lowery.

Après être déjà passé par la case Disney avec Peter et Elliott le Dragon, une autre adaptation (réussie) d’un classique du studio, Lowery s’est surtout démarqué pour son sublime film, A Ghost Story, sorti en 2017. La simple évocation de ce petit bijou du cinéma indépendant américain suffit à nous donner très envie de découvrir ses prochains projets. Le voir s’emparer de l’histoire de Peter Pan, qui possède un fond très mélancolique, attise d’autant plus notre impatience.

Lorsque nous l’avions rencontré à Paris en juin dernier à l’occasion du Champs-Elysées Film Festival, David Lowery nous avait informés que le script du film (qu’il a co-écrit) était terminé, qu’il en était très content, et qu’il n’attendait que le feu vert de Disney pour débuter le tournage. Il semblerait que ça soit désormais chose faite.

L’autre information importante dévoilée par DiscussingFilm est le titre du film, Peter Pan and Wendy, qui est tout simplement le titre de la pièce de théâtre et du roman de J.M. Barrie (créateur de Peter Pan) paru en 1911. Si l’information se confirme, on peut donc s’attendre à (re)découvrir une véritable adaptation de l’histoire originale de Peter Pan, et de ses aventures au pays imaginaire en compagnie de ses amis.

Toujours d’après DiscussingFilm, le film devrait sortir en salles, et non sur Disney+, la plateforme de streaming de Disney lancée il y a quelques semaines aux États-Unis.

Pour l’heure, aucun casting ni date de sortie n’ont été annoncés.