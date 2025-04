Les propos du patron de Universal Pictures ne vont pas passer dans l’oreille d’un sourd. Alors qu’une bribe du film a été présentée au CinemaCon de Las Vegas, le dirigeant s’est emballé sur L’Odyssée, actuellement en tournage.

Christopher Nolan en sauveur de l’industrie ?

Christopher Nolan est en plein tournage de L’Odyssée. Cette grande fresque adaptée de l’œuvre de Homère est attendue au tournant par le public et l’industrie. Le cinéaste britannico-américain porte les espoirs de Universal Studio sur ses épaules. Avec L’Odyssée, la major espère faire coup double après le succès planétaire de Oppenheimer en 2023.

Pour l’instant, les choses semblent bien parties. Christopher Nolan peut se targuer d’avoir de nombreux admirateurs qui attendent ses films avec impatience. L’Odyssée ne déroge pas à cette règle. De plus, le casting prestigieux du film semble également satisfaire une majorité, même s’il n’est pas exempt de critiques négatives de la part de certains.

Pour couronner le tout, Universal Pictures en a remis une couche, histoire de bien faire comprendre à tout le monde que L’Odyssée ne serait pas un film comme les autres.

Universal ne tarit pas d’éloges sur L’Odyssée

Cette semaine a lieu le salon professionnel CinemaCon à Las Vegas. À cette occasion, de grosses productions à venir comme Jurassic Park : Renaissance ou Wicked : For Good (la suite de Wicked) ont été présentées. Parmi les films dont on a le plus parlé figure… L’Odyssée de Christopher Nolan.

Jim Orr, le chef de la distribution chez Universal Pictures, s’est montré plus qu’enthousiasme sur le projet. Il a prédit que L’Odyssée serait « un chef-d'œuvre cinématographique visionnaire, unique en son genre, dont Homère lui-même serait probablement fier ». Rien que ça !

La pression doit peser bien lourd sur les épaules de Christopher Nolan après de tels propos. Malgré tout, le réalisateur a montré par le passé qu’il avait la carrure pour faire des films marquants pour toute une génération : Inception, la trilogie du Dark Knight ou encore Interstellar pour ne citer qu’eux.

Christopher Nolan ne sera pas seul à la confection de ce « chef d’œuvre » annoncé, puisqu’on attend aussi Matt Damon (Ulysse), Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson ou encore Charlize Theron dans des rôles encore inconnus.

L’Odyssée est prévue dans nos salles le 15 juillet 2026.