L’Odyssée : tout ce que l’on sait sur le prochain film de Christopher Nolan

Avec "L’Odyssée", Christopher Nolan a choisi de s’attaquer à un nouveau projet particulièrement ambitieux. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur ce futur long-métrage.

L’Odyssée, le nouveau projet d'envergure de Christopher Nolan

Christopher Nolan a fait très fort avec son dernier projet en date. Son biopic Oppenheimer, qui s’étale sur une durée de 3 heures, a rapporté plus de 975 millions de dollars au box-office mondial et a glané sept récompenses aux Oscars. Son réalisateur n’a toutefois pas voulu se reposer sur ses lauriers en enchaînant rapidement avec la préparation d’un nouveau film : L’Odyssée.

Le cinéaste britannico-américain va ainsi adapter le célèbre récit d’Homère, l’un des plus iconiques de tous les temps. S’il nous propose une adaptation fidèle de ce récit, son long-métrage suivra le long voyage d’Ulysse alors qu’il rentre de Troie jusqu’à Ithaque, et connait de nombreuses péripéties en chemin. Christopher Nolan va donc totalement changer de registre. Selon Universal, L’Odyssée sera « un film d’action mythique et épique ».

Une distribution démente

Comme souvent, Christopher Nolan a rassemblé un casting fou pour L’Oydssée. Il a notamment recruté Tom Holland. Et il se murmure que ce dernier pourrait être le premier rôle du long-métrage. Si tel est le cas, il pourrait donc se glisser dans la peau d’Ulysse. Ou dans celle de son fils Télémaque, si l’histoire du film est racontée de son point-de-vue.

Aux côtés de Tom Holland, Zendaya, Lupita Nyong’o, Charlize Theron, Jon Bernthal, John Leguizamo et Samantha Morton collaboreront aussi pour la première fois avec Christopher Nolan. Le réalisateur retrouvera également de nombreux acteurs qu’il a déjà dirigés : Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Benny Safdie, Elliot Page, Bill Irwin et Himesh Patel.

Sortie prévue pour l’été 2026

Christopher Nolan devrait aussi retrouver certains de ses collaborateurs réguliers pour L’Odyssée. Sans surprise, sa femme Emma Thompson produira encore son nouveau film. Selon un article du journaliste Jordan Ruimy sur son blog World of Reel, Hoyte van Hoytema sera également de retour dans le rôle de directeur de la photographie. Dans un autre article, Jordan Ruimy avance également que Ludwig Göransson s’occupera de la musique du film.

Quant au tournage, il se déroulera dans plusieurs endroits du monde. Dont le Maroc, la Grande-Bretagne et même à Favignana. Cette île située en Italie est considérée comme l’île exacte désignée par Homère comme étant celle où Ulysse jette l’ancre dans L’Odyssée. On sait également grâce à Universal qu’une nouvelle technologie IMAX sera utilisée pour le tournage du film. D’après Variety, les prises de vues commenceront aux alentours de fin mars-début avril prochain.

Enfin, L’Odyssée a déjà une date de sortie : il arrivera dans les cinémas nord-américains le 17 juillet 2026. En France, il devrait être dévoilé deux jours plus tôt, soit le 15 juillet 2026.