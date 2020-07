Logan : Hugh Jackman revient sur ses adieux à Wolverine

L'acteur Hugh Jackman revient une fois de plus sur son rôle de Wolverine. Il commente ses adieux au héros dans l'excellent "Logan" de James Mangold. Cette fois, il raconte ce qu'il a ressenti lorsqu'il a tourné la séquence de sa mort.

Logan : les adieux déchirants de Hugh Jackman

En 2017, James Mangold a réalisé l'un des meilleurs films de la franchise X-Men. Avec Logan, le cinéaste a mis un point final au développement de l'histoire de Wolverine. Le film était également l'occasion pour Hugh Jackman de faire ses adieux à ce personnage culte qu'il a incarné pendant 17 ans. Logan s'est avéré être un énorme succès critique. Nommé aux Oscars, le métrage a rapporté plus de 619 millions de dollars au box-office. Pour la énième fois, Hugh Jackman revient sur ce film, et plus particulièrement sur ses adieux au personnage.

Hugh Jackman revient sur la dernière scène de Logan

Hugh Jackman est apparu à 11 reprises dans la peau de Wolverine, mais son expérience émotionnelle la plus forte restera celle de Logan. Lors d'une interview pour Variety, Hugh Jackman a révélé les sentiments qu'il a ressenti au moment de filmer sa mort :

Je me souviens quand nous avons tourné cette scène. Nous tournions à très haute altitude, et il y avait des orages partout et nous avons été obligé d'arrêter les prises de vue. James Mangold m'a alors dis "Nous ne pouvons pas faire cette scène de cascade, mais on peut tourner la scène de ta mort". Je lui ai répondu : "Comme ça ? Maintenant ?". Nous avons fait cette scène. Dafne Keen n'avait que 11 ans. Elle a été incroyable. Puis James a dit "Mec, arrêtons nous un instant. C'est la fin de 17 ans. Assieds-toi pendant une demi-heure." C'était un moment important. Il m'a permis de me souvenir de ce moment. C'était un luxe que je n'oublierai jamais.

James Mangold a toujours eu une vision très précise de Wolverine dans Logan. Il voulait que le personnage soit vieux et fatigué, comme étant le dernier des X-Men. Le cinéaste a donc laissé le temps à Hugh Jackman de réfléchir et de digérer ses adieux à ce personnage qui a lancé sa carrière. Une séquence qui devait indéniablement être émotionnellement très forte pour l'acteur. La mort de Wolverine a par ailleurs très bien fonctionné à l'écran, offrant un adieu touchant pour tous les fans de la franchise, du personnage, de l'acteur et pour les lecteurs de comics en général.