Loin du périph : trois raisons de voir le film avec Omar Sy et Laurent Lafitte

Dix ans après, la suite de "De l'autre côté du périph", avec le duo Omar Sy et Laurent Lafitte, est disponible sur Netflix. Réalisé par Louis Leterrier, "Loin du périph", entre film d'action et comédie policière, a quelques beaux atouts.

Laurent Lafitte et Omar Sy, deuxième

En 2012, le flic des beaux quartiers parisiens François Monge doit faire équipe pour une enquête avec Ousmane Diakité, flic issu des quartiers de banlieue, dans De l'autre côté du périph. Une association forcément explosive dont on retient surtout le rythme comique et la performance des deux acteurs. Pour la suite, dix ans après, c'est Louis Leterrier qui prend la relève de David Charhon derrière la caméra, pour raconter cette fois-ci des retrouvailles et une enquête qui s'éloignent de Paris, direction les Alpes. Le duo original est ainsi de retour pour une suite directe intitulée Loin du périph, et dans un film qui affiche forcément les manières et le grand attrait pour l'action de son nouveau réalisateur.

Loin du périph ©Netflix

Un duo comique de haut vol

Tout n'est pas parfait dans Loin du périph, loin de là. Mais on aurait beau s'attarder sur les facilités de son scénario et ses quelques fautes de goût, on ne peut pas nier pour autant la belle alchimie qu'entretiennent Omar Sy et Laurent Lafitte. Ainsi, les premières minutes du film, qui (re)présentent successivement et séparément les deux têtes d'affiche, fonctionnent à merveille, insistant sur l'intensité physique d'Omar Sy et la fibre comique borderline de Laurent Lafitte. Ils se retrouvent assez vite dans l'histoire de Loin du périph, quand la moitié d'un corps est retrouvé coincée entre deux wagons d'un TGV. Direction donc le point de départ du train, en Savoie, pour élucider ce mystère.

Les deux acteurs s'accordent parfaitement et jouent avec les antagonismes de leurs personnages. Ousmane est devenu un flic à la carrière en pleine explosion, quand à l'inverse François semble de plus en plus en descente, à côté de ses pompes, et cette configuration propose des échanges souvent drôles. Leur complicité est évidente, et on l'apprécie d'autant plus que malheureusement le reste du casting, composé notamment de Dimitri Storoge et Izïa Higelin, ne se montre pas toujours au niveau.

Des séquences d'action très réussies

Louis Leterrier est un de nos réalisateurs nationaux qui plaît à Hollywood, terre de cinéma où il a réalisé entre autres L'Incroyable Hulk et Insaisissables, et qui vient juste d'arriver aux manettes de Fast & Furious 10 en remplacement de Justin Lin. C'est que Louis Leterrier sait mener des blockbusters et est un metteur en scène de l'action (Le Transporteur, Danny the Dog, etc.) très compétent.

Loin du périph offre donc quelques séquences d'action explosive et musclée, dont des cascades automobiles haletantes. De la bagarre aussi, où Omar Sy se distingue, le tout avec de l'humour et une joie d'en découdre toute hollywoodienne, qu'on peut retrouver par exemple dans la saga Bad Boys.

Un avant-goût prometteur

Aucun studio n'en fait mystère, l'avenir appartient à ceux qui sauront mettre en place des franchises à succès. Dans le secteur du streaming, Netflix est pionnier dans ce domaine, et cherche donc à se trouver des personnages et des histoires qui plairont à ses audiences sur un temps long. Ainsi, Netflix a déjà converti quelques essais avec Tyler Rake, dont le deuxième opus est très attendu. Même cas de figure pour le film français Balle perdue, dont le deuxième film du nom est prévu pour fin 2022. Et l'attente est forte concernant The Gray Man, thriller d'action-espionnage des frères Russo avec Ryan Gosling et Chris Evans, qui arrive le 22 juillet.

Loin du périph ©Netflix

Concernant Loin du périph, les signaux semblent au vert pour poursuivre l'aventure. Louis Leterrier et Omar Sy ont apporté à Netflix un de ses plus beaux succès avec la série Lupin, et Laurent Lafitte a rejoint le contingent d'artistes Netflix puisqu'il incarne Bernard Tapie dans la prochaine série Wonderman. Si le public est au rendez-vous devant Loin du périph, on devrait ainsi revoir ce trio pour un futur film. L'association comique des deux acteurs est précieuse, tout comme l'intention du cinéma proposé par Louis Leterrier. En effet, sur certaines séquences, Loin du périph n'a rien à envier aux standards actuels du cinéma américain qui font le bonheur des abonnés de la plateforme de streaming. Affaire à suivre donc, car dans les bonnes choses de Loin du périph, il y a ce sentiment que le meilleur est encore à venir.