15 ans après, ce grand succès de Sophie Marceau va avoir une suite

Lors de son podcast, la réalisatrice Lisa Azuelos a annoncé qu'elle avait écrit une suite de "LOL (Laughing Out Loud)", grand succès de 2009, et qu'elle comptait mener à bien ce projet.

LOL : une suite 15 ans après pour le phénomène

Pour la jeunesse des années 1980, il y a eu La Boum (1980) et sa suite (1982), qui mettaient à l'honneur Sophie Marceau. Près de 30 ans plus tard, la comédienne apparaissait à nouveau auprès d'un jeune public, mais cette fois en tant que mère dans LOL (Laughing Out Loud) (2009). Un film dans la lignée des deux œuvres citées précédemment (on y entend même Reality de Richard Sanderson), dans lequel Sophie Marceau donne la réplique à Christa Theret. Cette dernière joue Lola, une adolescente qui mène une vie bien compliquée, entre ses problèmes de cœur et sa mère (Sophie Marceau) qui ne la comprend plus.

Sans être d'une grande originalité, le film de Lisa Azuelos a su trouver son public, attirant pas moins de 3,6 millions de spectateurs et de spectatrices lors de la sortie en salles. Un véritable carton qui avait permis de révéler Christa Theret, et d'autre jeunes interprètes comme Jérémy Kapone, Lou Lesage ou Félix Moati (qu'on a le plus vu depuis). Pourtant, en dépit de cet énorme succès, Lisa Azuelos n'a pas fait de suite de LOL (Laughing Out Loud), proposant à la place un remake américain de son film (2012). Cependant, 15 ans plus tard, la cinéaste semble enfin décidé à faire un LOL 2.

"C'était une évidence"

C'est ce qu'elle a révélé dans son podcast dans lequel elle accueillait l'un de ses anciens acteurs, Jérémy Kapone. La réalisatrice en a profité pour évoquer plusieurs sujets avec lui, comme le fait qu'il n'ait pas longtemps continué dans cette voix avec LOL. Lisa Azuelos a ensuite affirmé qu'elle avait déjà écrit le script de la suite et Jérémy Kapone a confirmé qu'il était prêt à participer à cette nouvelle aventure.

"C'était toujours une évidence qu'on allait faire la suite" a précisé Jérémy Kapone, avant que Lisa Azuelos n'ajoute :

Il y a une génération LOL. Je le vois sur Instagram, dès que j'en parle on me dit "Je vous en supplie faites la suite". Je sens que ça va faire du bien. Et puis j'ai des choses dire.

Pour le moment, il n'y a qu'un script de Lisa Azuelos et on ne sait pas si Sophie Marceau et Christa Theret ont déjà pu en parler avec la réalisatrice. On ne sait pas non plus si la cinéaste a approché des producteurs. Néanmoins, étant donné le succès du premier film, on peut imaginer qu'il ne sera pas trop difficile de trouver des financements. Les fans de LOL peuvent désormais espérer que le projet se mette rapidement en place.