Ce soir à la TV : 3,6M d'entrées, ce carton français a empêché Sophie Marceau de reprendre un rôle culte

Le film "LOL" passe ce soir sur W9. Sorti en 2008 en salles, il avait été un carton au box-office pour Sophie Marceau. Cependant, cette réalisation de Liza Azuelos a, dans le même temps, mis un frein au troisième volet d’un long-métrage bien connu des années 80.

LOL : le film qui réunit deux générations

Après s’être fait connaître via la comédie Comme t’y es belle !, Liza Azuelos met en chantier un troisième long-métrage vers la fin des années 2000. Son titre est quasi-générationnel : LOL. Le film qui réunit la star d’expérience Sophie Marceau et la jeune débutante Christa Theret, suit la vie de Lola, 16 ans. Cette jeune adolescente débute ainsi une nouvelle année de lycée. Et, entre ses amis, ses histoires d’amour et ses conflits de plus en plus vifs avec sa mère Anne, son année scolaire ne sera pas de tout repos.

Si l’accueil critique de LOL divise, le public accueille très positivement le film. En effet, LOL attire 3,6 millions de spectateurs en salles. C'est donc le premier gros succès de la carrière de Liza Azuelos. Le long-métrage aura même droit à un remake américain, avec Miley Cyrus. À noter également que LOL signe l’une des premières apparitions d’un jeune acteur qui deviendra l’une des grandes stars du cinéma français : Pierre Niney.

Une suite culte avortée

LOL a été aussi bien apprécié les jeunes que par les moins de 50 ans. Pourquoi ? Peut-être parce que le film contient des similitudes avec une autre comédie adolescente culte des années 80 : La Boum. En effet, en plus de la présence de Sophie Marceau, on retrouve comme sujets l’évolution mouvementée d’une jeune fille avec ses premières amourettes ainsi que son dialogue devenu de plus en plus compliqué avec sa mère. De là à penser que LOL pourrait être considéré comme une suite non officielle de La Boum, il n’y a qu’un pas.

Pourtant, un troisième volet du film culte a été envisagé par le réalisateur Claude Pinoteau. Celui qui a réalisé les deux premiers films était très motivé pour remettre le couvert, comme cela fut évoqué dans l’ouvrage intitulé Sophie Marceau, on a tous en nous quelque chose de Vic. Son auteur Pierre Mikailoff cite ainsi l’interview de Claude Pinoteau dans Nice Matin, déclarant :

Cette suite aurait fait plaisir à Brigitte Fossey, Claude Brasseur et les acteurs. Mais Lisa Azuelos a fait LOL sans nous prévenir.

Officiellement, la réalisatrice n’avait aucune obligation de prévenir qui que ce soit de son projet. Officieusement toutefois, il faut reconnaître que LOL a tout d’un troisième volet de La Boum dans lequel la jeune Vic a bien grandi et est devenue mère.