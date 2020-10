Lolita malgré moi : le casting se réunit en vidéo 16 ans après

Le cast de la comédie culte "Lolita malgré moi" s'est réuni 16 ans après la sorte du film aux Etats-Unis. L'occasion pour les stars du film de se remémorer quelques souvenirs de tournage et encourager le public à voter aux prochaines élections présidentielles.

Lolita malgré moi, une comédie culte

En 2004, Lolita malgré moi (Mean Girls en VO) sort dans les salles américaines. La comédie écrite par Tina Fey raconte l’histoire de Cady Herron, une adolescente qui, après avoir passé son enfance en Afrique, est transférée dans un lycée de l’Illinois. Là-bas, elle découvre les cliques de filles branchées et populaires, notamment le trio des “Plastiques”, mené d’un bras de fer par la leader, Regina George. Quand Cady tombe amoureuse d'Aaron, l’ex petit-ami de Regina, la bataille de popularité (et de méchanceté) ne fait que commencer…

Au casting de Lolita malgré moi, on retrouve Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried ou encore Tina Fey. Le film obtient un large succès et profite toujours d’une certaine popularité grâce à des scènes devenues aujourd’hui cultes. Ce n’était donc qu’une question de temps avant que le cast ne se retrouve.

Les retrouvailles des stars de Lolita malgré moi

Comme le rapporte Variety, c’est ce week-end que la réunion du casting a eu lieu, postée sur le compte Instagram de la journaliste Katie Couric. L’opportunité tombait à pic puisque le 3 octobre est considéré comme le “Mean Girls Day” aux Etats-Unis. Pour cette réunion assez spéciale, la plupart du cast avait répondu présent : Tina Fey, actrice et scénariste, Lindsay Lohan, Amanda Seyfried, Lacey Chabert, Lizzy Caplan, Daniel Franzese ou encore Jonathan Bennett. Rachel McAdams, n’était pas disponible pour l’enregistrement et a répondu aux questions de Katie Couric lors d’une autre interview ajoutée au montage.

Les acteurs sont un à un revenu sur leurs souvenirs les plus mémorables, leurs fous rires ainsi que leurs répliques favorites du film. Rachel McAdams est notamment revenu sur une anecdote de tournage assez comique :

Pour faire paraître mon personnage plus “voluptueux”, Mark et moi sommes allés dans les toilettes et on a rempli mon jogging de papier toilette !

Après avoir teasé des nouvelles de l'adaptation cinématographique de la comédie musicale Mean Girls, Tina Fey a également révélé que Jonathan Bennett avait décroché le rôle d’Aaron après que l’acteur choisi a été viré. Cependant, aucun nom n’a été donné.

Le but de cette réunion était aussi d’encourager les Américains à se rendre aux urnes. En effet, les Etats-Unis sont à un mois des élections présidentielles et tous les moyens sont bons pour inciter les citoyens américains à voter.

Vous pouvez regarder la réunion en intégralité ci-dessous :