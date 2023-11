Lolita malgré moi : Lindsay Lohan reprend son rôle culte

Avis aux nostalgiques des années 2000 ! Linday Lohan a repris son rôle culte de "Lolita malgré moi" pour une publicité Walmart aux côtés d'Amanda Seyfried (Karen), et Lacey Chabert (Gretchen). Trop fetch !

Lolita malgré moi : un film trop "fetch"

Sortie en 2005, Lolita malgré moi (Mean Girls en VO), une comédie adolescente qui a rapidement atteint le statut de film culte grâce à son humour acéré et ses personnages mémorables. Réalisé par Mark Waters et écrit par Tina Fey, le film mettait en vedette Lindsay Lohan dans le rôle de Cady Heron, une élève de lycée naïve qui se retrouve plongée dans le monde impitoyable des groupes sociaux après avoir été éduquée en Afrique par ses parents zoologistes. C'est dans ces conditions qu'elle découvre "les plastiques", un groupe de filles ultra-populaire, entraîné par Regina George (Rachel McAdams), qui fascine Cady.

Lindsay Lohan reprend son rôle

Près de deux décennies plus tard, Lindsay Lohan reprend son rôle iconique pour une campagne de publicité Walmart à l'occasion du Black Friday. Dans une démarche nostalgique et marketing, Walmart a réuni les membres du casting original, dont Amanda Seyfried et Lacey Chabert (qui incarnaient Karen et Gretchen), pour recréer l'univers du film, mais avec une touche contemporaine : les personnages sont désormais des adultes.

Karen a une fille adolescente, qui s'est transformée en une véritable Regina George, et a réuni autour d'elle un nouveau groupe de "plastiques". Elles performent d'ailleurs la célèbre chorégraphique de Noël sur "Jingle Bell Rock". Karen présente toujours la météo (et a toujours un QI négatif), quant à Cady, elle est dorénavant CPE dans son ancien lycée. Et les trois amies sont toujours proches. Pour les connaisseurs de Lolita malgré moi, vous remarquerez divers clins d'œil à des scènes cultes du film dans la publicité ci-dessous :

La campagne publicitaire, qui a débuté un mercredi - clin d'œil au jour où les "Plastiques" du film portent traditionnellement du rose - vise à attirer l'attention sur les offres spéciales et les prix bas de Walmart avant la frénésie des achats de fin d'année. Chaque semaine, une nouvelle publicité mettant en vedette un membre différent du casting sera diffusée, accompagnée d'un post sur les réseaux sociaux, dans le but de susciter un intérêt précoce pour les achats des fêtes. Seule Rachel McAdams manque à l'appel. C'est dommage, on aurait bien aimé savoir ce que devenait cette peste de Regina George...

Les acteurs eux-mêmes expriment leur enthousiasme pour ces retrouvailles. Daniel Franzese, qui reprend son rôle de Damian, déclare que les fans seront "super excités de nous voir après toutes ces années". Lindsay Lohan partage ce sentiment, soulignant le plaisir de retrouver ses anciens collègues. "C'était tellement agréable d'être de nouveau réunis après toutes ces années. C'était génial de rattraper le temps perdu avec tout le monde", dit-elle.

Cette stratégie publicitaire n'est pas nouvelle pour Walmart, qui avait déjà utilisé des personnages de films cultes dans ses publicités de Black Friday de l'année précédente.