6 ans après, ce thriller féroce avec Blake Lively va enfin avoir une suite !

Blake Lively et Anna Kendrick vont reprendre leurs rôles dans "L'Ombre d'Emily 2", la suite du thriller déjanté de Paul Feig. Le tournage débutera très prochainement.

L'Ombre d'Emily 2 rentre en production !

Après avoir réalisé plusieurs comédies (Mes Meilleures amies, Les Flingueuses, Spy, S.O.S Fantômes) Paul Feig proposait en 2018 le thriller L'Ombre d'Emily. Sauf que, fidèle à son style habituel, le cinéaste optait pour une approche pas si conventionnelle du genre, avec un ton parfois absurde et des situations déjantés. L'histoire suit Stephanie qui se lance à la recherche d’Emily, son amie qui a soudain disparu sans laisser de traces.

Porté par Anna Kendrick et une Blake Lively plus élégante que jamais, le long-métrage avait largement convaincu les spectateurs. Avec plus de 97 millions de dollars de recettes récoltés à travers le monde, pour un budget de seulement 20 millions de dollars. La presse, elle, avait été mitigé, mais notre avis sur CinéSérie était lui plutôt favorable (voir la critique).

L'Ombre d'Emily ©Metropolitan Filmexport

De là à imaginer une suite ? Pas forcément. Sauf qu'il y a maintenant deux ans, un projet avait été évoqué. Ce n'est qu'aujourd'hui que L'Ombre d'Emily 2 semble se concrétiser, à en croire les dernières informations de Deadline.

Blake Lively, Anna Kendrick et les autres seront de la partie

Le média américain affirme que la production de L'Ombre d'Emily 2 est bien en marche et que le tournage débutera au printemps. Mais surtout, toute l'équipe du premier opus serait de retour. Ainsi, Paul Feig serait toujours à la réalisation de ce film scénarisé, une fois de plus, par Jessica Sharzer. Blake Lively et Anna Kendrick seront évidemment encore les vedettes du long-métrage. Et à leurs côtés, Henry Golding, Andrew Rannells, Bashir Salahuddin, Joshua Satine, Ian Ho et Kelly McCormack seront aussi de la partie.

Enfin, le plus important reste l'histoire. Celle-ci se précise déjà grâce à Deadline qui annonce que dans L'Ombre d'Emily 2, Stephanie et Emily se dirigeront vers l'île de Capri, en Italie. C'est là qu'Emily s'apprêtera à se marier avec un riche homme d'affaires italien. Il y aura donc des invités glamours, mais aussi des meurtres et des trahisons. Un petit teasing qui devrait ravir les fans du premier opus, en attendant les premières images du film. Par contre, si L'Ombre d'Emily avait eu droit à une sortie en salles, pour sa suite, c'est a priori sur Prime Video qu'il faudra se rendre pour le découvrir. La plateforme de streaming devrait distribuer le film dans 240 pays. Aucune date de sortie n'a été annoncée pour le moment.