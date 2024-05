"Du jamais vu, cauchemardesque, dérangeant" : les premiers avis sur ce film d'horreur de l'été sont excellents

Découvrez les premiers avis particulièrement positifs sur le film d'horreur "Longlegs" attendu au cinéma le 10 juillet prochain et qui pourrait bien vous terroriser. Si vous aimez les films comme "Le Silence des Agneaux", "Se7en", "Zodiac" ou encore "Sinister", ça devrait vous plaire.

Longlegs : le mystérieux film d'horreur de l'été

À l'approche de sa sortie le 10 juillet prochain, le film Longlegs réalisé par Osgood Perkins suscite un intérêt grandissant chez les fans de genre, notamment grâce à une campagne promotionnelle intense orchestrée par le distributeur américain NEON. À travers des teasers cryptiques, une bande-annonce terrifiante, et une demi-douzaine d'affiches, NEON a habilement cultivé un mystère autour du film.

L'intrigue du long-métrage porté par Maika Monroe et Nicolas Cage nous plonge dans une enquête glaçante menée par Lee Harker (Monroe), une jeune agent du FBI brillante, affectée à une affaire de tueur en série restée non résolue. Alors que l'enquête se complexifie et que des preuves occultes sont découvertes, Harker découvre un lien personnel avec le meurtrier impitoyable et doit agir rapidement pour empêcher un autre massacre.

Des premiers avis excellents

Longlegs a été projeté il y a quelques jours pour des journalistes américains spécialisés dans les films de genre. Suite à cette projection, les premiers avis ont été publiés sur le réseau social X, et ils ne font qu'augmenter l'impatience qui entoure ce mystérieux film ! En voici quelques-uns :

"Attachez vos ceintures, car 'Longlegs' est du sérieux. Une atmosphère malsaine et maudite qui m'a fait hésiter à retourner seul dans ma chambre d'hôtel. Maika Monroe est captivante et Nicolas Cage est cauchemardesque. Osgood Perkins est à son apogée. Pour moi, c'est un 'Silence des agneaux' des temps modernes."

"J'ai eu l'immense chance de voir 'Longlegs' et franchement, ce pourrait bien être le meilleur film d'horreur de 2024. Oz Perkins a un talent unique pour créer une atmosphère oppressante ; c'est définitivement son œuvre maîtresse. Monroe est sublime dans un rôle principal qui sort de l'ordinaire, et Cage ? Terrifiant. Les dix premières minutes sont peut-être les plus effrayantes que j'ai jamais vues."

"LONGLEGS (2024) : Incroyable. Oz Perkins a concocté un thriller d'enquête d'une noirceur et d'une malice exceptionnelles. C'est un film cruel et puissant qui continue de hanter vos pensées et de vous remuer bien après la fin. Jusqu'ici, c'est le meilleur film de Perkins."

"'Longlegs' est bien plus perturbant et dérangeant que ce à quoi je m'attendais. Il ne laisse aucun répit à son audience. Maika Monroe et Nicolas Cage sont remarquables, mais c'est Alicia Witt qui se distingue vraiment. Osgood Perkins ne déçoit jamais, et je peux vous assurer que vous n'êtes pas prêts pour ce qu'il vous réserve."

"LONGLEGS : un film d'horreur hypnotique qui capte complètement l'attention du spectateur. Captivant et séduisant, le film fait palpiter la peur jusqu'au plus profond de vos os. Oz Perkins excelle ; avec un casting incluant Nicolas Cage et Maika Monroe au sommet de leur art. LONGLEGS est sans aucun doute l'un des films les plus marquants de 2024. Un enfer (pas si) sacré !"

"Je n'ai jamais rien vu de tel (...) C'est véritablement unique en son genre et ça me rappelle les sensations de 'Sinister' — un grand compliment étant donné que c'est un de mes films favoris."