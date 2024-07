Ce nouveau film d'horreur fait un démarrage phénoménal au box-office

Le film d'horreur "Longlegs", avec Maika Monroe et Nicolas Cage, a réalisé un démarrage stupéfiant dans les salles nord-américaines, devenant même le meilleur lancement d'un film distribué par NEON. Il fait même mieux que Scarlett Johansson pour son retour sur grand écran.

Longlegs surprend le box-office américain

Après une campagne marketing rondement menée, le film d'horreur indépendant Longlegs réalise un démarrage spectaculaire sur le territoire nord-américain. Après trois jours dans les salles, le film avec Nicolas Cage a en effet déjà remboursé son budget de production. Pour un coût estimé à moins de 10 millions de dollars, il en a ainsi déjà rapporté plus de 22 millions aux États-Unis et au Canada. Il s'agit d'un lancement record pour un film distribué par la société NEON. Dont il est dit que les coûts de marketing et distribution s'élèvent aussi vers les 10 millions de dollars. Succès financier total donc, qui devrait ainsi se révéler extrêmement profitable pour le distributeur indépendant.

L'agent du FBI Lee Harker (Maika Monroe), une nouvelle recrue talentueuse, est affectée sur le cas irrésolu d'un tueur en série insaisissable. L’enquête, aux frontières de l’occulte, se complexifie encore lorsqu’elle se découvre un lien personnel avec le tueur impitoyable qu’elle doit arrêter avant qu'il ne prenne les vies d’autres familles innocentes.

Si le week-end a été dominé par le film d'animation Moi, moche et méchant 4, avec 44,6 nouveaux millions ajoutés à son box-office domestique pour son deuxième week-end, Longlegs prend la deuxième place. Et se place loin devant la comédie romantique To the Moon, avec Channing Tatum et Scarlett Johansson. Celle-ci doit en effet se contenter d'un triste total de 10 millions de dollars de recettes sur le sol nord-américain pour son premier week-end.

Une bonne nouvelle pour le cinéma de genre (et Nicolas Cage)

Le succès de Longlegs, qui doit encore faire les comptes de son exploitation internationale, est rassurant sur la santé du cinéma de genre. Il prouve avec sa performance au box-office qu'un film avec de bonnes idées n'a pas besoin de dizaines de millions de dollars pour se faire, et en rapporter beaucoup. C'est aussi la preuve que Nicolas Cage, depuis sa grande performance dans Pig en 2021 et des prestations récentes remarquées dans Dream Scenario et The Surfer, vit actuellement une séquence brillante dans le cinéma indépendant américain.

En France, la réception critique de Longlegs est plutôt froide. Avec actuellement une note critique et spectateurs sur Allociné de 2,8/5. À l'inverse, il est acclamé aux États-Unis avec une note critique de 86% sur Rotten Tomatoes et une note d'audience de 63%. Un encensement critique qui a ainsi profité au succès du film dans les salles, avec un bouche-à-oreille très performant.