"De 76 à 170 battements par minute" : Nicolas Cage a terrifié Maika Monroe sur le tournage de ce film d'horreur

Nicolas Cage est absolument terrifiant dans le thriller "Longlegs", en salles le 10 juillet. Sur le tournage, il a même fait paniquer sa collègue Maika Monroe, très impressionnée de le découvre dans ce rôle de tueur.

Nicolas Cage plus terrifiant que jamais en Longlegs

Cette semaine sort dans les salles le très attendu Longlegs. Réalisé par Osgood Perkins, le film suit une agent du FBI qui enquête sur une série de meurtres. Le responsable serait un homme qui se fait surnommer Longlegs et qui aurait un lien avec un culte satanique. Sur le papier, le thriller rappelle le classique Le Silence des agneaux (1991), dont l'influence sur le genre est indéniable. Cependant, ce nouveau le long-métrage, porté par Maika Monroe et Nicolas Cage, mise avant tout sur la sensation de terreur. Osgood Perkins parvenant à créer une ambiance extrêmement angoissante. D'après nous, Longlegs est certainement l'un des films les plus terrifiants de ces dernières années (voir notre avis).

Si l'effet est là, c'est grâce à la mise en scène d'Osgood Perkins, mais aussi à la performance de ses acteurs. D'un côté, Maika Monroe, qui paraît véritablement tétanisée face au tueur. Et de l'autre, Nicolas Cage, méconnaissable en Longlegs, véritable boogeyman qui devrait provoquer des cauchemars chez certains. D'ailleurs, le comédien a fait son effet sur le tournage, provoquant une montée de panique chez sa collègue. En effet, cette dernière n'a découvert Nicolas Cage en Longlegs qu'au moment de tourner la scène qui les réunit.

Maika Monroe - Longlegs ©Metropolitan

Avant cela, la comédienne ne savait pas à quoi s'attendre. Mais en le voyant, Nicolas Cage a fait une telle impression que le rythme cardiaque de Maika Monroe grimpa en flèche. Passant d'un habituel 76 battements par minute à 170. Pour se rendre compte de ce que cela représente, la production a partagé la vidéo de ce moment. Le son du rythme cardiaque de l'actrice a été capté par le micro qu'elle portait.

Une scène viscérale et inoubliable pour Maika Monroe

Il faut admettre qu'il s'agit là d'un très bon moyen de la faire la publicité de Longlegs. Ce genre d'anecdote rend le film d'autant plus intrigant et inquiétant. Maika Monroe et Osgood Perkins ont d'ailleurs évoqué ce moment lors de la promotion du film. Notamment lors d'une interview avec The Movie Podcast où l'actrice a confirmé qu'elle n'avait même pas vu une photo de Nicolas Cage avec son costume et son maquillage.

Tout s'est passé en temps réel. Oz a dit "action", je suis entrée et j'ai vu Longlegs pour la première fois. C'était sauvage. Je ne pense pas avoir déjà eu une expérience similaire sur un tournage.

De son côté, le réalisateur a insisté sur le fait qu'il souhaitait capter cette émotion pure en ne réunissant pas Maika Monroe et Nicolas Cage avant de tourner cette séquence. Un choix payant visiblement. Si de notre côté on ne le voit pas comme un chef-d'œuvre, les critiques américaines ont grandement apprécié Longlegs, qui a, à ce jour, 93% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes.

Longlegs est à découvrir en salles le 10 juillet.