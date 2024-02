Un premier trailer (absolument terrifiant) pour le film d'horreur avec Nicolas Cage

Les images de "Longlegs", film d'horreur avec Nicolas Cage, promettent un spectacle terrifiant. Après des posters et des teasers où l'angoisse était déjà extrême, elle a encore monté d'un niveau dans la bande-annonce tout juste dévoilée.

L'art de teaser l'horreur

Pour le moment, on ne sait pas grand chose de Longlegs, le nouveau film d'horreur d'Oz Perkins. On a cependant déjà pu en avoir un tout petit aperçu avec de magnifiques posters-teasers dévoilés sur les réseaux sociaux, et quelques très courtes vidéos énigmatiques. Une idée brillante pour intéresser le public à ce thriller d'horreur qui a pour stars Maika Monroe et l'inimitable Nicolas Cage.

Longlegs - teasers

Son synopsis est le suivant :

Lee Harker, une nouvelle agent du FBI, est en charge d'enquêter sur le cas irrésolu de meurtres en série. Alors que l'enquête se complique avec la découverte d'éléments occultes, Harker réalise qu'elle a un lien personnel avec le tueur et doit agir au plus vite pour empêcher un autre meurtre.

Une première bande-annonce, ténébreuse à souhait, muette et particulièrement angoissante a été dévoilée (en tête d'article).

Nicolas Cage en serial killer

Tout est réuni dans ce trailer pour susciter déjà un maximum d'effroi : la musique "crade" et lancinante, un langage écrit crypté, aucun dialogue, une suggestion de surnaturel... C'est Nicolas Cage qui incarne le serial killer, et intelligemment absent pour le moment des images dévoilées. Maika Monroe interprète elle l'agent du FBI Lee Harker.

Distribué par NEON aux États-Unis, dont le bon goût n'est pas à remettre en cause (Parasite, Portrait de la jeune fille en feu, Spencer, Anatomie d'une chute, etc.), Longlegs est attendu aux États-Unis le 12 juillet 2024, et donc le 10 juillet chez nous. Son réalisateur, Oz Perkins, a déjà fait ses preuves et montré des choses intéressantes dans le genre de l'horreur avec notamment I Am the Pretty Thing That Lives in the House et Gretel et Hansel.

En plus de ce trailer de Longlegs et des posters dévoilés, NEON a eu la bonne idée de diffuser auparavant trois vidéos "indices", à découvrir ci-dessous.