Ce soir à la TV : ce film de SF avec Bruce Willis a permis à son réalisateur de faire un Star Wars

Ce soir la chaîne L'Équipe diffuse "Looper", le film de science-fiction de Rian Johnson avec Bruce Willis. Après le succès du long-métrage, le réalisateur a rejoint la saga Star Wars.

Looper, un thriller de SF bien mené

Et si le meilleur moyen d'éliminer un témoin gênant était de l'envoyer dans le passé pour le tuer ? C'est ce qu'a mis en place la mafia dans le futur proche dans lequel se déroule Looper (2012). Le film de science-fiction imagine alors des tueurs chargés d'attendre les victimes du futur et de les éliminer sans poser de question. À chaque fois, la personne à éliminer est cagoulée et attachée pour éviter que ces "loopers" ne changent d'avis. Ceux-là peuvent ainsi s'éliminer eux-mêmes sans le savoir. Car après des années de service, un "looper" est renvoyé dans le passé par la mafia avec des lingots d'or sur lui, pour offrir à celui du passé une retraite de courte durée.

Tous connaissent les règles de leur contrat avec l'organisation criminelle. L'un d'entre eux, Joe, va néanmoins hésiter devant une de ses cibles qui n'est pas cagoulée ni attachée. Suffisamment pour permettre à son double du futur de prendre le dessus. Joe va alors être pourchassé par ses employeurs et tout faire pour retrouver sa cible dans l'espoir de tout arranger.

Bruce Willis surpris face à lui-même

Avec Looper, Rian Johnson a proposé un thriller d'anticipation efficace, bien porté par Joseph Gordon-Levitt et Bruce Willis. Le premier apparaît avec un visage étonnant. Étant supposé être une version jeune du personnage de Bruce Willis, l'acteur a eu droit à de longues séances de maquillage avant de tourner ses séquences. Chaque jour, trois heures étaient nécessaires pour lui poser des prothèses.

Looper ©SND

Sachant que Joseph Gordon-Levitt était loin de ressembler à Bruce Willis, le réalisateur et son équipe ont décidé "d'isoler quelques caractéristiques essentielles de sa physionomie". Comme son nez, sa mâchoire ou encore la couleur de ses yeux (modifiée numériquement). Suffisant pour troubler Bruce Willis lorsqu'il se retrouva pour la première fois face à Joseph Gordon-Levitt. La star aurait "un peu flippé" à en croire le cinéaste, qui racontait cette anecdote dans le dossier de presse.

Un succès qui ouvre les portes de Star Wars à Rian Johnson

Réalisé avec un budget de 30 millions de dollars, Looper a été le premier succès important de Rian Johnson. Avant cela, le cinéaste était assez peu connu, malgré la sympathique comédie Une arnaque presque parfaite (2008). Avec plus de 176 millions de dollars de recettes dans le monde, son quatrième long-métrage a été largement rentable. Les retours positifs de la presse et du public ont logiquement attiré l'attention de gros studios, dont Disney. En effet, quelques années après Looper, Rian Johnson s'est vu confier la réalisation de Star Wars, épisode VIII : Les Derniers Jedi (2017). Un film qui a grandement divisé les fans de la saga, ainsi que la presse, mais qui a tout de même rapporté plus d'1,3 milliard de dollars dans le monde.

Depuis, Rian Johnson reste éloigné de la saga Star Wars, mais est à la tête d'une autre. Après À couteaux tirés (2019), le cinéaste a mis en scène une première suite sur Netflix avec Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés (2022). Benoit Blanc, interprété par Daniel Craig, mènera une troisième enquête en 2025 avec Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery.