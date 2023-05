Lord of War : la suite est en préparation avec Nicolas Cage

17 ans après la sortie de "Lord of War", Nicolas Cage s'apprête à reprendre le rôle de Yuri Orlov, dans une suite toujours orchestrée par Andrew Niccol. Un deuxième volet dans lequel le trafiquant d'armes fera face à son fils illégitime.

Nicolas Cage de retour dans la peau de Yuri Orlov

En 2006, Nicolas Cage prête ses traits à Yuri Orlov dans Lord of War, le troisième long-métrage d'Andrew Niccol (Bienvenue à Gattaca, S1m0ne). Ce trafiquant d'armes né en Urkraine soviétique et ayant grandi aux États-Unis commence ses affaires dans le quartier de Little Odessa, à Brooklyn. Ignorant tout l'aspect moral de sa profession, Yuri se rend aux quatre coins du monde pour écouler sa marchandise et se retrouve avec Jack Valentine (Ethan Hawke), agent d'Interpol, aux trousses.

Yuri Orlov (Nicolas Cage) - Lord of War ©SND

Après sa performance mémorable dans le film, Nicolas Cage s'apprête à reprendre son rôle dans une suite intitulée Lords of War. Selon les informations de Variety, Andrew Niccol est quant à lui de retour à l'écriture ainsi qu'à la réalisation. Dans cette suite, Yuri Orlov verra son fils illégitime Anton, incarné par Bill Skarsgård (Ça, John Wick : Chapitre 4), tenter de le surpasser dans son milieu professionnel et faire preuve d'encore plus de cruauté. Les deux hommes devraient se retrouver en opposition autour d'un conflit au Moyen-Orient.

Andrew Niccol a déclaré à propos de ce projet :

Il y a tellement de choses à explorer avec ces personnages. C'est Platon qui l'a le mieux dit : "Seuls les morts ont vu la fin de la guerre". J'ai hâte de passer plus de temps en compagnie du charmant diable qu'est Yuri Orlov et maintenant de son fils illégitime - qui s'avère n'être en rien légitime".

Le tournage de Lords of War devrait débuter à l'automne 2023. Une date de sortie n'a pour le moment pas été évoquée.