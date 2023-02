Love Again : la comédie romantique avec Céline Dion se dévoile

Céline Dion aide Sam Heughan à conquérir le coeur de Priyanka Chopra Jonas dans "Love Again : un peu, beaucoup, passionnément". Une comédie romantique dans laquelle l'interprète de "Pour que tu m'aimes encore" joue son propre rôle.

Love Again : Priyanka Chopra Jonas ne croit plus en l'amour

Réalisateur auquel on doit notamment Grace is Gone et The Incredible Jessica James, Jim Strouse signe son cinquième long-métrage avec Love Again : un peu, beaucoup, passionnément. Une comédie romantique dans laquelle Priyanka Chopra Jonas prête ses traits à Mira Ray, une jeune femme qui essaie de surmonter la mort de son fiancé.

Alors qu'elle pense ne plus jamais retrouver l'amour, elle envoie une série de messages au numéro de téléphone de son regretté compagnon, qui a été réattribué à un certain Rob Burns (Sam Heughan). Fasciné par les SMS bouleversants de Mira, ce dernier met tout en oeuvre pour la rencontrer de tenter de gagner son coeur.

Love Again : un peu, beaucoup, passionnément ©Sony Pictures Entertainment

Lydia West, Russell Tovey et Sofia Barclay complètent la distribution du film, qui marque surtout les véritables débuts de Céline Dion au cinéma après une courte apparition dans Opération Muppets.

Céline Dion donne ses conseils sentimentaux

Comme le révèle la bande-annonce emplie de tendresse et de bons sentiments, Rob est un journaliste chargé d'écrire un portrait de l'interprète de My Heart Will Go On dans le long-métrage. Ces premières images laissent penser qu'il se lie progressivement d'amitié avec la diva. Céline Dion va même l'aider à séduire Mira. La star incarne donc son propre rôle dans cette comédie romantique qui a visiblement tout pour plaire aux amateurs du genre.

Love Again : un peu, beaucoup, passionnément est à découvrir au cinéma dès le 7 juin 2023. Retrouvez la bande-annonce en tête d'article.