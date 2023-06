Love Again : que vaut la comédie romantique avec Céline Dion ?

Priyanka Chopra Jonas et Sam Heughan tombent amoureux sous le regard attendri de Céline Dion dans "Love Again : Un peu, beaucoup, passionnément". Une comédie romantique au scénario complètement improbable, mais qui fonctionne.

Love Again : les SMS de l'amour

Le point de départ de Love Again : Un peu, beaucoup, passionnément est pour le moins improbable et risque par conséquent de plaire aux amateurs de comédies romantiques, habitués aux rencontres hasardeuses, que ce soit dans des références comme L'Impossible Monsieur Bébé ou dans des mièvreries plus récentes comme Marry Me. Témoin de la mort accidentelle de son compagnon John (Arinzé Kene), qui s'apprêtait à faire sa demande en mariage, l'illustratrice et écrivaine Mira Ray (Priyanka Chopra Jonas) est au fond du trou.

Après avoir passé de longs mois chez ses parents, elle se décide à retourner à New York dans l'appartement qu'elle partage avec sa soeur Suzy (Sofia Barclay), qui fait tout pour l'aider à faire son deuil. Un soir, Mira se met à envoyer des messages sur le numéro de téléphone de John, pensant qu'il a été désactivé. Il a en réalité été réattribué à Rob (Sam Heughan). Ce journaliste musical galère dans ses relations sentimentales et va pouvoir compter sur les conseils de l'experte Céline Dion pour tenter de se rapprocher de Mira, bouleversé par ses SMS.

Love Again : Un peu, beaucoup, passionnément ©Sony Pictures Entertainment

Un pitch qui relève davantage de la science-fiction que de la romance, mais que le spectateur accepte en raison du premier degré inébranlable avec lequel le réalisateur et coscénariste Jim Strouse (Grace is Gone, The Incredible Jessica James) le traite. Love Again navigue entre le grotesque et le mielleux mais déroule ses péripéties obligatoires avec un tel aplomb qu'il finit par susciter la sympathie.

Céline Dion en pleine forme

Le film coche toutes les cases obligatoires : le coup de foudre suivi d'une brouille suivie d'une réconciliation, les personnages secondaires détachés présents pour commenter l'idylle naissante entre les deux tourtereaux, les appartements new-yorkais cossus où le loyer hors de prix n'est jamais un problème, la présence d'un boss qui adore hurler… Le long-métrage ne dévie à aucun moment de sa trajectoire prévisible et se repose sur tous ces éléments éculés, ainsi que sur l'alchimie entre Priyanka Chopra Jonas et Sam Heughan.

Céline Dion - Love Again : Un peu, beaucoup, passionnément ©Sony Pictures Entertainment

L'élément inédit et original de Love Again est bien sûr la présence au générique de Céline Dion. Et le film n'est pas qu'un véhicule promotionnel pour l'interprète de My Heart Will Go On où elle n'aurait fait qu'un caméo. Dans son propre rôle, la diva s'amuse à jouer sagement de son image et semble prendre plaisir à donner la réplique à ses partenaires. À cela s'ajoute une apparition de Nick Jonas dans la peau d'un célibataire obnubilé par son physique et par le nombre de calories qu'il ingère. En résumé, le long-métrage a tout pour rebuter les détracteurs de romances à l'eau de rose, et tout pour satisfaire les spectateurs à la recherche de guimauve.

Love Again : Un peu, beaucoup, passionnément est à découvrir au cinéma dès le 7 juin 2023.