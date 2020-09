Love and Monsters : Dylan O’Brien face à des monstres dans la bande-annonce

Paramount Pictures vient de mettre en ligne la bande-annonce du prochain film de Dylan O’Brien, "Love and Monsters". Le film devrait sortir en France en mars 2021.

Love and Monsters : un monde post-apocalyptique rempli de monstres

L’intrigue de Love and Monsters (d'abord appelé Monster Problems) se déroule sept ans après une apocalypse au cours de laquelle des monstres ont pris le pouvoir de la Terre. Durant tout ce temps, le jeune Joel Dawson, comme le reste de l’humanité, a vécu sous terre pour échapper aux monstres. Et durant tout ce temps, il a essayé de reprendre contact avec sa petite amie du lycée, comme il le lui avait promis avant qu’ils ne soient séparés au début de l’apocalypse. Après avoir enfin repris contact avec elle et réalisé que rien ne le retient plus sous terre, Joel décide de sortir pour retrouver Aimee, malgré les dangers qui l’attendent dehors.

Love and Monsters a été réalisé par Michael Matthews, qui l’a aussi écrit d'après une idée de Brian Duffield, déjà au scénario sur The Babysitter, dans le même registre. C’est Dylan O’Brien, connu pour ses rôles dans la série Teen Wolf et la trilogie de films Le Labyrinthe, qui y joue Joel, tandis qu’Aimee y est incarnée par Jessica Henwick, alias Nymeria Sand dans Game of Thrones. Parmi les seconds rôles, on pourra aussi y voir Michael Rooker, Ariana Greenblatt, Tandi Wright, Te Kohe Tuhaka ou encore Melanie Zanetti.

Dylan O’Brien part à la recherche de son ancienne petite-amie

La bande-annonce de Love and Monsters présente un Dylan O’Brien déterminé à retrouver son ancienne petite-amie, peu importe les risques. Lorsqu’il parvient enfin à renouer le contact avec Aimee pour la première fois depuis leur séparation, le jeune homme ne semble pas hésiter une seconde et part pour essayer de la rejoindre dans la colonie dans laquelle elle s’est réfugiée.

Il trouve d’abord un compagnon de route en la personne d’un chien qu’il découvre seul dans un bus abandonné. Plus tard, il est sauvé par un homme et une jeune fille qui semblent être experts dans le combat contre les monstres. Ces derniers décident d’accompagner Joel dans son voyage, et on peut deviner qu’ils l’aideront à survivre pour qu’il puisse retrouver Aimee. Le film devrait être une sorte de comédie romantique pour adolescents remplie de monstres.

Les fans de Dylan O’Brien devraient être contents de revoir l’acteur, puisqu’il n’est plus apparu dans un long-métrage depuis deux ans (même s’il a doublé Bumblebee dans le film sorti fin 2018). Une blessure faite en tournant le troisième volet du Labyrinthe l’avait depuis tenu éloigné des plateaux. L’acteur devrait donc être l’une des attractions de Love and Monsters, surtout que la trame du film veut qu’il devrait apparaître dans la majeure partie des scènes du film.

Love and Monsters, pas le seul film de Dylan O’Brien à venir

S’il n’est plus apparu dans un film depuis deux ans, Dylan O’Brien a plusieurs projets à venir en plus de Love and Monsters. Il sera à l’affiche du thriller canadien The Education of Fredrick Fitzell, qui ne dispose pas encore de date de sortie, mais dont le tournage est terminé. On pourra ensuite le voir le prochain film d’Antoine Fuqua, Infinite, dont la sortie est prévue pour le 19 mai 2021. Enfin, il a aussi été annoncé au casting du prochain film de Peter Farrelly, basé sur le livre The Greatest Bee Run Ever, de Joanna Molloy et John Donohue, mais qui n’a pas encore de titre. On ne sait pas non plus quand on pourra le découvrir en salles.

Alors qu'aux États-Unis, Love and Monsters sera disponible le 16 octobre en VOD, le film dispose toujours d'une date de sortie en salles en France pour le 3 mars 2021.