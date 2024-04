Insultes homophobes et bagarres pour le film de Kristen Stewart au BIFFF

Lors de sa présentation au BIFFF le soir du 12 avril, le film de Rose Glass "Love Lies Bleeding" avec Kristen Stewart a été interrompu après qu'une partie du public a quitté la salle, choquée par des propos lesbophobes et des insultes sexistes d'une autre partie du public.

Love Lies Bleeding, la projection dérape

Le film Love Lies Bleeding, porté par Kristen Stewart et Katy O'Brian, a d'abord fait parler de lui en France pour une raison particulière: sa non-distribution, jusque-là, dans les salles nationales. En effet, A24, coproducteur et distributeur aux États-Unis du deuxième long-métrage de Rose Glass, après Saint Maud sorti en 2022, pratiquerait des tarifs trop élevés pour qu'un distributeur français tente le pari de ce film annoncé comme sulfureux.

Lou (Kristen Stewart) - Love Lies Bleeding ©A24

Un nouvel événement, très concret et regrettable, s'est tout récemment produit lors de sa présentation au BIFFF, le festival international du film fantastique de Bruxelles. En effet, lors de sa projection au soir du samedi 13 avril, une partie du public est sortie de la salle, touchée et blessée par les "propos lesbophobes", des "insultes" et même des agressions physiques d'une autre partie du public, comme rapporté par la RTBF. Pendant la séance, le ton serait monté entre un groupe de femmes lesbiennes et ceux du public qui proféraient des insultes et des commentaires sexistes devant les images de Love Lies Bleeding. Ce sont ainsi des dizaines de spectatrices qui ont quitté la projection. Celle-ci a finalement été interrompue.

Une tradition cinéphilique qui n'a pas évolué

L'aspect problématique de cette situation n'est pas le tapage fourni par le public, comportement traditionnel et quasi obligé des festivaliers et spectateurs du genre fantastique. La coutume veut en effet que le public réagisse le plus librement - et bruyamment - possible à ce qui lui est proposé. Mais en l'occurrence, ce n'était pas ici le gore, l'effroi, ou les effets spéciaux qui ont motivé ces réactions. Mais la thématique même du film, à savoir une romance lesbienne. Logiquement, toute une partie du public, venue découvrir ce film qui traite pour beaucoup de thèmes intimes et douloureux, a été choquée et blessée.

Durant le week-end, les témoignages concernant cette projection de Love Lies Bleeding se sont multipliés sur les réseaux sociaux. Pointant notamment le fait qu'il était anormal que l'organisation du BIFFF ne soit pas intervenue. Un reproche qui est central dans le communiqué du distributeur belge du film, The Searchers. Ceux-là ont annoncé mettre un terme à leur collaboration avec le festival, tant que celui-ci ne mettrait pas en place des actions pour garantir le respect et la sécurité pendant ses projections.

Le 14 avril, au lendemain de la projection de Love Lies Bleeding, le BIFFF a publié un communiqué. Dans celui-ci, les organisateurs ont qualifié les événements d'"inadmissibles" et écrit, avant de présenter leurs excuses :