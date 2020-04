Love Wedding Repeat sur Netflix : c'est quoi cette comédie-romantique ?

Le 10 avril Netflix sort la comédie-romantique "Love Wedding Repeat" avec Sam Claflin et Olivia Munn qui tentent de se rapprocher durant un mariage qui vire au cauchemar. Une adaptation inattendue du film français "Plan de table".

En 2012 sortait Plan de table, comédie française de Christelle Raynal avec notamment Elsa Zylberstein, Franck Dubosc et Audrey Lamy. Le film n'a pas été un succès en salle, et pourtant, pour une raison qu'on ignore, il semblerait qu'il ait tapé dans l’œil d'au moins un producteur américain puisqu'une adaptation nous arrive. Il s'agit donc de Love Wedding Repeat, qui débarque le 10 avril sur Netflix.

Sam Claflin revient à la rom-com avec Love Wedding Repeat

Réalisé par Dean Craig, Love Wedding Repeat débute à Rome alors que Jack et Dina s'apprêtent à se dire au revoir après avoir passé une agréable soirée. Mais alors qu'ils vont enfin s'embrasser, une vieille connaissance de Jack les interrompt et brise le moment magique. Pas de love story pour les deux, du moins jusqu'à trois ans plus tard, quand Hayley, la sœur de Jack se marie. Tout doit être parfait pour ce moment unique. Et ses retrouvailles avec Dina, qu'il n'a plus revue depuis, doivent lui permettre de concrétiser enfin. C'était sans compter sur la présence de son ex, mais également de l'ex de sa sœur qui fait irruption et souhaite la reconquérir.

Love Wedding Repeat se déroule donc essentiellement lors du repas de mariage avec Jack qui jongle entre les différentes tables pour éviter des catastrophes tout en faisant son possible pour se rapprocher de Dina. Une comédie romantique à l'ancienne qui permet de retrouver Sam Claflin, six ans après Love, Rosie. A ses côtés Olivia Munn interprète son nouvel amour, Dina, tandis que Freida Pinto joue son ex.

Clairement un film porté par ses interprètes qui bénéficient de longs dialogues et de situations décalées. Car comme le montre le long-métrage, il suffit d'un détail pour qu'une situation parfaite vire au désastre...

Love Wedding Repeat est à découvrir sur Netflix à partir du 10 avril.